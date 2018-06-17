«Спальный район с ритмичной застройкой – это прошлый век». Где в Беларуси строят комфортные для жизни дома?

Новости Беларуси. Долгое время в городской застройке преобладал принцип всеобщего обеспечения жильем. И все бы хорошо, да только за количеством терялось качество, не поспевала инфраструктура, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С годами прогресс очевиден, но все еще недостаточен. Понимая это, регулятор – Минстройархитектуры – все чаще говорит о создании комфортной среды как об основном принципе в жилищном строительстве. Что вкладывается в это понятие и где уже можно прочувствовать весь комфорт жития – в репортаже Татьяны Ревизоре.

Телеграмм-канал популярного блогера так и называется – «Минск и минчанин». Наблюдениями из жизни столицы Денис Блищ делится охотно. Часто необычными, порой забавными, а иногда и теми, что глаз не радуют. Совсем.

Денис Блищ, блогер:

Мне не нравится, как выглядят зачастую фасады наших домов. Достаточно странный выбор цвета. Улица Притыцкого – очень яркий пример. Когда в 2007 году открыли станцию метро, всю улицу перекрасили. Получились фасады яркие, как будто мы в каком-то цирке.

Кстати, выбор тонов обычно продиктован соображениями практичности. Так красили здания, чтобы реже обновлять фасад.

Но акварель невпопад – лишь вершина градостроительных проблем. Высокоплотные микрорайоны, по мнению блогера, для своих же жителей оборачиваются массой неудобств. Яркий пример: «панельное гетто» в Каменной горке. Редкой зеленью бетонный ансамбль не разбавить. А мест что на парковках, что в детских сада, увы, на всех не хватает.

Денис Блищ:

Спальный район с такой вот ритмичной застройкой – это прошлый век. Сейчас стараются во всем мире так не строить. Конечно, строят, но, как минимум, снижать этажность, стараются разбавлять инфраструктуру: не только место, где люди спят, но могут отдыхать и работать. Спальный район сам по себе – концепция проигрышная.

Иван Хичевский, первый заместитель генерального директора строительного предприятия ОАО «МАПИД»:

До сего момента выбор был невелик, и все нас ругают за то, что мы строим типовое жилье, как в Каменной горке. Да. Но в то же время возникает вопрос в том, что мы строим по заказу заказчика. Что заказчик у нас заказал, то мы и построим.

Времена меняются – и «МАПИД» уже не тот. Крупнейший застройщик Минска сменил курс несколько лет назад. Направление задает рынок. Ответ – таунхаусы и дома из сборного железобетона. Сейчас белорусы возводят жилой комплекс в Литве и планируют применить полученный опыт в Минске. Иван Хичевский:

Наши сотрудники активно работают с заказчиками, чтобы показать, что на рынке Беларуси появился новый продукт. К сожалению, наши застройщики и проектировщики живут еще старыми наработками. Благодаря работе в Евросоюзе мы оттуда начали черпать идеи и технологии. Конечно, быстрее начали интересоваться коммерческие застройщики. Мы, как европейцы, приходим к тому понятию, что формированием технического задания на проектирование жилого дома должен в первую очередь заниматься маркетолог. Мы где-то 60 % проектируем для сторонних коммерческих застройщиков. Они в первую очередь исходят из того, как это будет продаваться. Наверное, это правильно. Эталоном архитектурной мысли для многих являются страны Скандинавии. Потомкам викингов удалось не только победить серость, но и минимизировать побочный эффект урбанизации.

Олег Воробьев – фигура в среде архитекторов авторитетная. Зодчий имеет офис в Майами, а здание-кристалл – один из его самых узнаваемых проектов в Минске.

Олег Воробьев, заслуженный архитектор Республики Беларусь:

Я недавно был в Дании. Там принят закон: если строится новое жилое образование, то все парковки не разрешаются около дома. Под жилым образованием – подземные паркинги. Конечно, прогресс в том, что наши микрорайоны улучшаются – это есть, но нужно вводить определенные законы и правила.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Палитра города в полной мере раскрывается на высоте. И речь не только о цветовой гамме. Современный ритм напрямую влияет на архитектуру. В трендах – функциональность, а значит, квадратные метры неотделимы от комфортной среды вокруг. Акцент на создании комфортной среды – то направление, в котором движется жилищное строительство в Беларуси. Взгляды застройщиков и чиновников совпадают.

Пример – жилой комплекс в деревне Копище. Дома здесь строил тот же «МАПИД», но поданы панельки совершенно иначе: продуманные планировки, улучшенная отделка, террасы, эксплуатируемые крыши… Кстати, рамками квартиры понятия «комфорт, уют и безопасность» здесь не ограничены. Во дворах нет машин, зато есть масса мест для отдыха, беспроводной интернет, велопарковки, круглосуточное видеонаблюдение.

Дмитрий Семенкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:

Я думаю, сейчас главное – раскрепостить свое сознание, раскрепостить свое творчество, фантазию и действительно начать работать не на метры квадратные, а на того, для кого мы эти метры квадратные строим. В каждом областном центре по одному такому району или кварталу тоже сейчас в настоящее время создается, чтобы стать примером уже для средних и малых городов республики. Один из примеров – Гомель. Именно там открыли первый в стране детский сад, встроенный в многоэтажный дом. Не опускает планку жилой комплекс в Бобруйске. Всё необходимое – в шаговой доступности, а во дворе еще и Wi-Fi раздают.

Концептуально новый квартал растет и в Могилеве.

Авторы проекта ориентировались на комфорт и безопасность. Автомобильные парковки перенесены в сторону оживленной улицы, а во дворах организовано круговое движение и стоянка запрещена. Кстати, на стоимость квартир бонусы от застройщика никак не повлияли. Цена метра здесь – средняя по городу – чуть более 950 рублей.

Владимир Прокопенко, исполняющий обязанности директора ОАО «Могилевский ДСК»:

Я считаю, что это перспективное направление, к которому мы, как приближенная к Европе страна, должны идти. По-новому строят наши люди и в соседней России. Город Обнинск, что под Калугой, теперь имеет белорусский квартал.