«Спальный район с ритмичной застройкой – это прошлый век». Где в Беларуси строят комфортные для жизни дома?
Новости Беларуси. Долгое время в городской застройке преобладал принцип всеобщего обеспечения жильем. И все бы хорошо, да только за количеством терялось качество, не поспевала инфраструктура, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
С годами прогресс очевиден, но все еще недостаточен. Понимая это, регулятор – Минстройархитектуры – все чаще говорит о создании комфортной среды как об основном принципе в жилищном строительстве.
Что вкладывается в это понятие и где уже можно прочувствовать весь комфорт жития – в репортаже Татьяны Ревизоре.
Телеграмм-канал популярного блогера так и называется – «Минск и минчанин». Наблюдениями из жизни столицы Денис Блищ делится охотно. Часто необычными, порой забавными, а иногда и теми, что глаз не радуют. Совсем.
Денис Блищ, блогер:
Мне не нравится, как выглядят зачастую фасады наших домов. Достаточно странный выбор цвета.
Улица Притыцкого – очень яркий пример. Когда в 2007 году открыли станцию метро, всю улицу перекрасили. Получились фасады яркие, как будто мы в каком-то цирке.
Кстати, выбор тонов обычно продиктован соображениями практичности. Так красили здания, чтобы реже обновлять фасад.
Но акварель невпопад – лишь вершина градостроительных проблем. Высокоплотные микрорайоны, по мнению блогера, для своих же жителей оборачиваются массой неудобств. Яркий пример: «панельное гетто» в Каменной горке. Редкой зеленью бетонный ансамбль не разбавить. А мест что на парковках, что в детских сада, увы, на всех не хватает.
Денис Блищ:
Спальный район с такой вот ритмичной застройкой – это прошлый век. Сейчас стараются во всем мире так не строить. Конечно, строят, но, как минимум, снижать этажность, стараются разбавлять инфраструктуру: не только место, где люди спят, но могут отдыхать и работать. Спальный район сам по себе – концепция проигрышная.
Иван Хичевский, первый заместитель генерального директора строительного предприятия ОАО «МАПИД»:
До сего момента выбор был невелик, и все нас ругают за то, что мы строим типовое жилье, как в Каменной горке. Да. Но в то же время возникает вопрос в том, что мы строим по заказу заказчика. Что заказчик у нас заказал, то мы и построим.
Времена меняются – и «МАПИД» уже не тот. Крупнейший застройщик Минска сменил курс несколько лет назад. Направление задает рынок. Ответ – таунхаусы и дома из сборного железобетона. Сейчас белорусы возводят жилой комплекс в Литве и планируют применить полученный опыт в Минске.
Иван Хичевский:
Наши сотрудники активно работают с заказчиками, чтобы показать, что на рынке Беларуси появился новый продукт. К сожалению, наши застройщики и проектировщики живут еще старыми наработками.
Благодаря работе в Евросоюзе мы оттуда начали черпать идеи и технологии. Конечно, быстрее начали интересоваться коммерческие застройщики. Мы, как европейцы, приходим к тому понятию, что формированием технического задания на проектирование жилого дома должен в первую очередь заниматься маркетолог.
Мы где-то 60 % проектируем для сторонних коммерческих застройщиков. Они в первую очередь исходят из того, как это будет продаваться. Наверное, это правильно.
Эталоном архитектурной мысли для многих являются страны Скандинавии. Потомкам викингов удалось не только победить серость, но и минимизировать побочный эффект урбанизации.
Олег Воробьев – фигура в среде архитекторов авторитетная. Зодчий имеет офис в Майами, а здание-кристалл – один из его самых узнаваемых проектов в Минске.
Олег Воробьев, заслуженный архитектор Республики Беларусь:
Я недавно был в Дании. Там принят закон: если строится новое жилое образование, то все парковки не разрешаются около дома. Под жилым образованием – подземные паркинги.
Конечно, прогресс в том, что наши микрорайоны улучшаются – это есть, но нужно вводить определенные законы и правила.
Татьяна Ревизоре, корреспондент:
Палитра города в полной мере раскрывается на высоте. И речь не только о цветовой гамме. Современный ритм напрямую влияет на архитектуру. В трендах – функциональность, а значит, квадратные метры неотделимы от комфортной среды вокруг.
Акцент на создании комфортной среды – то направление, в котором движется жилищное строительство в Беларуси. Взгляды застройщиков и чиновников совпадают.
Пример – жилой комплекс в деревне Копище. Дома здесь строил тот же «МАПИД», но поданы панельки совершенно иначе: продуманные планировки, улучшенная отделка, террасы, эксплуатируемые крыши… Кстати, рамками квартиры понятия «комфорт, уют и безопасность» здесь не ограничены. Во дворах нет машин, зато есть масса мест для отдыха, беспроводной интернет, велопарковки, круглосуточное видеонаблюдение.
Дмитрий Семенкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:
Я думаю, сейчас главное – раскрепостить свое сознание, раскрепостить свое творчество, фантазию и действительно начать работать не на метры квадратные, а на того, для кого мы эти метры квадратные строим.
В каждом областном центре по одному такому району или кварталу тоже сейчас в настоящее время создается, чтобы стать примером уже для средних и малых городов республики.
Один из примеров – Гомель. Именно там открыли первый в стране детский сад, встроенный в многоэтажный дом.
Не опускает планку жилой комплекс в Бобруйске. Всё необходимое – в шаговой доступности, а во дворе еще и Wi-Fi раздают.
Концептуально новый квартал растет и в Могилеве.
Авторы проекта ориентировались на комфорт и безопасность. Автомобильные парковки перенесены в сторону оживленной улицы, а во дворах организовано круговое движение и стоянка запрещена. Кстати, на стоимость квартир бонусы от застройщика никак не повлияли. Цена метра здесь – средняя по городу – чуть более 950 рублей.
Владимир Прокопенко, исполняющий обязанности директора ОАО «Могилевский ДСК»:
Я считаю, что это перспективное направление, к которому мы, как приближенная к Европе страна, должны идти.
По-новому строят наши люди и в соседней России. Город Обнинск, что под Калугой, теперь имеет белорусский квартал.
Иван Важнов, житель белорусского квартала в Обнинске (Росссия):
Качество жилья меня очень-очень устраивает. По своей специальности я юрист. Одно из моих направлений – сопровождение строительства. Естественно, я видел качество строительства в других компаниях. Им стоит у ваших земляков, соотечественников поучиться.
Нет, от привычных взгляду «типовых панелек» враз никто не уйдет. Перестройка вкусов, менталитета – да и что там: отрасли! – требует времени. Но совершенно очевидно: фундамент перемен заложен. И не только в городе настоящего, но и в деревне будущего.