Создатели сети блогов Twitter выдвинуты на Нобелевскую премию мира

Создатели сети блогов Twitter (Джек Дорси, Биз Стоун и Эван Уильямс) выдвинуты на соискание Нобелевской премии мира благодаря роли, которую она сыграла в «сохранении пропаганды мира» во время последних гражданских волнений в Иране.

За время иранского конфликта на Twitter из страны поступило более 220 тысяч сообщений.

Инициатива принадлежит бывшему советнику по безопасности США Марку Пфайфелу. «Если есть кто-нибудь, кто в следующий раз получит Нобелевскую премию мира, то это должны быть учредители сервиса Твиттер. За то, что поддерживали свои системы, чтобы новости из Ирана продолжали поступать без перерыва», — заявил он.

По словам Пфайфела, в то время как журналисты были вынуждены покинуть страну, Twitter стал окном, через которое мир увидел надежду, героизм и страх.

При этом советник по безопасности США добавил, что не согласен с бытующим мнением о том, что Twitter — лишь средство убить время. По его мнению, это хороший способ сообщать друзьям и близким о происходящем в жизни, причем всем одновременно. Он также высказался в пользу других социальных сетей, таких как Facebook, сообщают информагентства.