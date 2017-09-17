«Создать блюда, которые не видывал свет»: в Бресте проходит первый гастрофест

Новости Беларуси. Три недели, два десятка заведений и сотня блюд на любой вкус. В Бресте стартует гастрономический фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый день в городе можно распробовать любые из предложенных сетов. Затем проголосовать за самый вкусный. Цена на конкурсные блюда одна, поэтому все заведения в равных условиях. В ближайшие три недели помимо привычного меню для брестчан приятный бонус – необычный и свежий фестивальный сет. И так в каждом из 20 популярных заведений города. Гастрономические открытия – на каждом шагу. Шеф-повар Леонид Степкин к фестивалю подошел во всеоружии – тар-тар из томатов и моцареллы, булгур с белыми грибами, тыквенный чизкейк – настоящее раздолье даже для гурмана.

Леонид Степкин, шеф-повар:

У нас итальянская кухня. И мы решили смешать наши белорусские помидоры, которые очень ароматные в этом году, очень вкусные, с итальянскими вялеными помидорами. Получилось неплохое сочетание. Невероятно аппетитный, а к тому же и первый в регионе большой гастрономический фестиваль сразу нашел своих почитателей.

Петр Буртим, СТВ:

Например, это – смесь итальянской и белорусской кухни. Все блюда эксклюзивные и приготовлены впервые, специально к фестивалю. Хотя не исключено, что полюбившиеся появятся в постоянном меню. Все зависит от отзывов посетителей.

Нет отбоя от фестивального сета и в этом заведении. Удивлять необычными вкусами шеф-повар Иван Гринин старается каждый день. Немало сюрпризов и кулинарных фишек приготовил и сейчас.

Иван Гринин, шеф-повар:

Мы жжем опилки, и этот аромат закрываем под стаканом. Стейк в такой интерпретации мы решили подать. Чтобы при поднятии бокала человек почувствовал запах дыма костра, как будто он находится на природе. С десяток национальных кухонь – от узбекской до французской. Обеими руками за такие богатые пиры по демократичным ценам и брестчане, и туристы.