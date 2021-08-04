Прямой эфир

«Создана сложная, динамичная обстановка». Гродненские пограничники приступили к оперативно-тактическому учению

04 августа 2021 06:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Усиление охраны госграницы, а также выявление, блокировка и ликвидация вооруженных формирований. Гродненская пограничная группа приступила к комплексному оперативно-тактическому учению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно продлится до 12 августа и предусматривает три этапа.

«Создана сложная, динамичная обстановка». Гродненские пограничники приступили к оперативно-тактическому учению-1

Среди прочего военнослужащим предстоит отработать вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва, стоит задача и по стабилизации обстановки на приграничной территории.

«Создана сложная, динамичная обстановка». Гродненские пограничники приступили к оперативно-тактическому учению-4

Игорь Буткевич, руководитель учения:
На учениях создана сложная, динамичная обстановка, требующая от личного состава командиров принятия нестандартных, правильных, иногда очень смелых решений. Сейчас командиру Гродненской пограничной группы вручено распоряжение на привидение группы в полную боевую готовность. Проводится комплекс мероприятий.

«Создана сложная, динамичная обстановка». Гродненские пограничники приступили к оперативно-тактическому учению-7

Основными целями учения являются совершенствование боевой и мобилизационной готовности пограничной группы, а также повышение уровня управления штатными и приданными подразделениями в условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности.

# Военные учения # общество # Игорь Буткевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вузы Беларуси открыли допнабор на бюджет. Куда можно подать документы?
04 августа 2021 06:35

Вузы Беларуси открыли допнабор на бюджет. Куда можно подать документы?

Александр Субботин 4 августа проведёт приём граждан
04 августа 2021 06:29

Александр Субботин 4 августа проведёт приём граждан

Беларусь пригласила Казахстан для участия в учениях «Запад-2021»
04 августа 2021 06:19

Беларусь пригласила Казахстан для участия в учениях «Запад-2021»