«Создана сложная, динамичная обстановка». Гродненские пограничники приступили к оперативно-тактическому учению

Новости Беларуси. Усиление охраны госграницы, а также выявление, блокировка и ликвидация вооруженных формирований. Гродненская пограничная группа приступила к комплексному оперативно-тактическому учению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно продлится до 12 августа и предусматривает три этапа.

Среди прочего военнослужащим предстоит отработать вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва, стоит задача и по стабилизации обстановки на приграничной территории.

Игорь Буткевич, руководитель учения:

На учениях создана сложная, динамичная обстановка, требующая от личного состава командиров принятия нестандартных, правильных, иногда очень смелых решений. Сейчас командиру Гродненской пограничной группы вручено распоряжение на привидение группы в полную боевую готовность. Проводится комплекс мероприятий.