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Сотрудники МЧС помогут проверить состояние пожарной безопасности в доме по обращениям граждан

17 октября 2023 06:45
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Новости Беларуси. Время проверить готовность к зиме. Основная цель акции МЧС «За безопасность вместе» – предупреждение пожаров и гибели людей от них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МЧС помогут проверить состояние пожарной безопасности в доме по обращениям граждан-1

Акцент на разъяснительные беседы о необходимости установки автономных пожарных извещателей, соблюдения правил безопасности при эксплуатации печного отопления и электроприборов. Также специалисты оценивают условия проживания в семьях, где дети находятся в социально опасном положении. Особое внимание одиноким пожилым людям, инвалидам и ветеранам. Также на контроле граждане, ведущие асоциальный образ жизни.

Сотрудники МЧС помогут проверить состояние пожарной безопасности в доме по обращениям граждан-4

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:
Также в этом году мы сохранили хорошую инициативу, которую начали в прошлом году. Это консультирование наших граждан по вопросам пожарной безопасности. Каждый человек может обратиться в районный отдел по чрезвычайным ситуациям, заявиться, и наш работник посетит ваши владения и проинспектирует на предмет состояния пожарной безопасности. А также даст рекомендации, каким образом обезопасить себя, своих родных и близких. Это будет проводиться безвозмездно в рамках текущей акции.

Сотрудники МЧС помогут проверить состояние пожарной безопасности в доме по обращениям граждан-7

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости оказать помощь престарелым родственникам и знакомым в приведении жилищ в пожаробезопасное состояние.

# МЧС Беларуси # общество # Евгений Барановский # Фотофакт

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