Сотрудники МЧС помогут проверить состояние пожарной безопасности в доме по обращениям граждан

Акцент на разъяснительные беседы о необходимости установки автономных пожарных извещателей, соблюдения правил безопасности при эксплуатации печного отопления и электроприборов. Также специалисты оценивают условия проживания в семьях, где дети находятся в социально опасном положении. Особое внимание одиноким пожилым людям, инвалидам и ветеранам. Также на контроле граждане, ведущие асоциальный образ жизни.

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

Также в этом году мы сохранили хорошую инициативу, которую начали в прошлом году. Это консультирование наших граждан по вопросам пожарной безопасности. Каждый человек может обратиться в районный отдел по чрезвычайным ситуациям, заявиться, и наш работник посетит ваши владения и проинспектирует на предмет состояния пожарной безопасности. А также даст рекомендации, каким образом обезопасить себя, своих родных и близких. Это будет проводиться безвозмездно в рамках текущей акции.