За полгода поступило более 3500 обращений. Как парламентарии решают вопросы граждан?

Новости Беларуси. Премьера рубрики «Сенат». Ее ведущий Петр Орлов в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет, как проводится работа с обращениями граждан в Совете Республики.

Петр Орлов:

Своевременно реагировать на обращения граждан, а еще важнее – работать на их предупреждение – именно такую задачу поставил Президент на встрече с активом местной вертикали, которая состоялась во Дворце Независимости.

6 августа в Минске прошел единый день приема граждан. В каждом районе столицы за помощью в решении насущных вопросов белорусы приходили к сенаторам. Всего поступило свыше 300 обращений – как от минчан, так и от жителей других регионов страны.

Вопросы жилищного строительства и трудовых отношений, улучшение работы общественного транспорта и благоустройство территорий – темы, ставшие определяющими в смысловой канве приемов.

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Многие приходят не только с просьбами помочь, но и делятся своими предложениями, как сделать город еще комфортнее. Надо отметить, что большую часть вопросов удается решить на месте, но есть ситуации, которые требуют более основательного анализа.

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