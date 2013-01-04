Соль, которой посыпают улицы Минска, одобрена Минздравом

Новости Минска. На этой тропе за песчано-соляной смесью снега практически не бывает, что и неудивительно: в течение дня к складу предприятия подъезжают машины, чтобы загрузиться мешками с противогололедными материалами. Зима в большом городе не заставила себя долго ждать.

Светлана Стародубец, начальник отдела сбыта предприятия по производству снегоуборочного инвентаря и противогололедных материалов:

На складе упаковано более 8,5 тысяч мешков солевого раствора. Выпускаем до тысячи упакованного соляного раствора в сутки, а также до 400 тонн противогололедного реагента на основе песка. При необходимости, у нас есть возможность увеличить выпуск производства в 1,5-2 раза.

Яна Габрусева, ведущий инженер-технолог предприятия по производству снегоуборочного инвентаря и противогололедных материалов:

Чем ниже опускается температура, тем больше должно быть в смесях содержания соли. Но это зависит от того, какое покрытие на дорогах. Если это снежно-ледяной накат, то желательно использовать смеси с соотношением песка и соли 50/50, чтобы помимо того, чтобы растопить снег, увеличить сцепление колеса автомобиля с дорогой.

Большинство ЖРЭО столицы о жителях позаботились еще с октября. Где успеют посыпать – скользко не будет. Другой вопрос, как состав смеси скажется на автомобилях и обуви. Не секрет, что к весне от переизбытка соли на авто может появиться коррозия, а сапоги приходится восстанавливать недешевыми средствами. За столичными специалистами не заржавело.

Яна Габрусева, ведущий инженер-технолог предприятия по производству снегоуборочного инвентаря и противогололедных материалов:

Мы ведем постоянные работы с Национальной Академией наук по разработке антикоррозионных добавок и совершенствованию состава наших смесей. Такая добавка разработана, она не уступает зарубежным аналогам, она будет гораздо дешевле за счет того, что основным компонентом является отход белорусских предприятий. В следующем году мы будем выпускать смеси именно с этой добавкой.

К слову, в составе смеси – только кормовая соль. Вредные вещества напрочь отсутствуют. Соль, которой посыпают улицы большого города, одобрена Минздравом. А вот жидким реагентом, который избавляет от первого снега, уже заинтересовались коммунальные службы России. Ведутся переговоры о закупке первой партии спасательной жидкости, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Светлана Стародубец, начальник отдела сбыта предприятия по производству снегоуборочного инвентаря и противогололедных материалов:

Учитывая пожелания покупателей, в этом году мы усилили лопату режущей металлической кромкой, усилили борта, сама она легкая, удобная, поэтому пользуется спросом. В настоящее время у нас есть около 3 тысяч единиц данной продукции.