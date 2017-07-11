Сохранение славянской культуры – главная тема XIX Всемирного конгресса русской прессы в Минске

Новости Беларуси. Сохранение славянской культуры станет главной темой XIX Всемирного конгресса русской прессы. В течение всего дня в белорусскую столицу прибывают участники форума. Это представители русскоязычных СМИ из 52 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот день зарубежные гости начали с трепетного момента. Утром они почтили память погибших воинов во время Великой Отечественной.

Ну а 12 июля Минск станет масштабной дискуссионной площадкой. Глобальных тем прозвучит немало. К примеру, участники будут рассуждать о деятельности СМИ в условиях цифровой реальности, а также о роли прессы в освещении военных конфликтов. Отметим, конгресс русской прессы проходит ежегодно.