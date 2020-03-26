Соблюдают ли правила парковки во дворах? В апреле проверят

В апреле пройдёт традиционный месячник по благоустройству Минска, напомнили в программе «Большой город». В том числе, будут следить за тем, чтобы автомобилисты не парковали машины на зелёных зонах.
В апреле пройдёт традиционный месячник по благоустройству Минска, напомнили в программе «Большой город». В том числе, будут следить за тем, чтобы автомобилисты не парковали машины на зелёных зонах.
Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В период месячника планируется проведение акции коммунальными службами совместно с Госавтоинспекцией районов по контролю за соблюдением автовладельцев правил парковки транспортных средств во дворах. При выявлении фактов нарушения, будут нарушители привлекаться к административной ответственности.