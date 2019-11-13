«Адреналин. Ощущения. Знакомство». В Полоцке проходит первый международный лесной фестиваль «Лесоруб-2019»

Новости Беларуси. В Полоцке проходит первый международный фестиваль профессиональных лесорубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это парни и девушки – учащиеся колледжей и техникумов из Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии. Всего на титул «Лесоруб-2019» претендуют более полусотни человек. Корреспондент Анастасия Бут расскажет подробности.

Она не готовит блины на кухне, а выпиливает их прямо из бревна. Хрупкая внешность и железный характер – именно такой в моменты соревнований видят Вику Усманову. В октябре девушка вернулась из Латвии с бронзовой наградой в похожем конкурсе.

Виктория Усманова, участница международного конкурса «Лесоруб-2019» (Беларусь):

Это не женское дело, но это спортивный интерес, спорт. Конечно же, интересно всем этим заниматься. Адреналин. Ощущения. Знакомство с новыми людьми, получение опыта. Достижение каких-то результатов, целей собственных.

Девушки соревнуются в категории «Леди». Требования и задания такие же, как у парней: монтаж цепи на бензопиле, обрезка сучьев, точный распил бревна.

Анастасия Бут, корреспондент:

Один из самых сложных и зрелищных конкурсов. Здесь очень важно с ювелирной точностью рассчитать направление валки и угол подпила. Упасть дерево, а оно длиной 18 метров, должно в специальные ворота. В идеале прямо на эту фишку.

В Беларуси международный конкурс профмастерства среди учащихся колледжей и техникумов лесной отрасли проводится впервые. На титул «Лесоруб-2019» претендуют более 50 человек из пяти стран: Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии.

Ольга Жестовских, участница международного конкурса «Лесоруб-2019» (Республика Карелия, Россия):

Соревнования отличные. Нравится, что есть ребята из других городов, стран. Это обмен опытом какой-то, и все-таки обмен личными какими-то качествами.

Каролис Пятрусявичус, участник международного конкурса «Лесоруб-2019» (Литва):

Много новых лиц, много соперников, которых не знаю. И всегда интересно что-то новое получить. Организация на высоком уровне.

Фейерверк и мастер-класс от лучшего лесоруба мира, белоруса Валерия Дуровича. Он же – студент-заочник Полоцкого лесного колледжа.

Валерий Дурович, чемпион мира среди лесорубов (Беларусь):

Самый удачный – 2016 год. Польша, город Висла, где я стал абсолютным чемпионом мира и моя команда стала чемпионами мира. В Норвегии мы подтвердили командный дух и стали опять же чемпионами мира. Сегодня лесорубы Беларуси лучшие, они доказали это.