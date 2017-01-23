Снежный покров в 40 см и ветер в 18 м/с: погодные рекорды в истории Минска и можно ли их спрогнозировать

В результате изучения материалов метеорологических наблюдений за несколько сотен лет установлено, что климат на нашей планете не является постоянным. В Беларуси сильные изменения климата стали заметны в конце 1980-х годов. Тогда же и начались инструментальные наблюдения за погодой в стране.

По словам метеорологов, погода в Синеокой весьма переменчива. В восточной части преобладает континентальный климат, а западная подвержена влиянию Атлантики.

Жаркое лето и суровая зима останутся в памяти прошлых поколений. Сегодня снега ждут так долго, что его большое количество не очень-то и огорчает. Приходится поработать лопатами, зато как весело потом отдохнуть на горках и катках.

Относительно спокойный климат Беларуси не дает расслабиться. В столице периодически случаются погодные коллапсы. Уже привычными стали летние затопления центральной части города во время сильных дождей. В это время больше всего страдает район Немиги.

Мария Герменчук, начальник Центра ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», кандидат технических наук:

При этом интересно отметить, что совершенно не обязательно, чтобы в этот день выпало максимальное количество осадков. Это может быть просто продолжительный дождь. Кроме того надо помнить, что это город, а в городе впитывающая способность небольшая. Это крыши, дороги, заасфальтированные переходы. Понятно, что вода, двигаясь по поверхности, накапливается в низине, в старой речной долине реки Немига. И, соответственно, нашу любимую улицу всегда подтапливает, как только выпадают осадки, несколько больше, чем мы привыкли.

Одним из самых крупных погодных коллапсов последних лет назван циклон Хавьер. Его отнесли к «красному» уровню опасности. Метель и обледенения такой силы не типичны для Беларуси и надолго запомнятся минчанам. Хавьер существенно повлиял на комфорт и жизнедеятельность белорусов в 2013 году.

Мария Герменчук, начальник Центра ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», кандидат технических наук:

Хавьер был спрогнозирован за пять дней до его наступления. Поэтому были возможности и городские власти воспользовались ими для того, чтобы последствия были наименьшими. Не могу сказать, что минимальными, это невозможно, но наименьшими. И город был готов к такому опасному явлению.

Циклоны с девичьими именами Даниела и Эмма в январе 2016 года старательно засыпали Минск снегом. По ущербу, нанесенному энергетикам, они превзошли Хавьер.

Удивил и октябрь 2016 года: выпало 2,5 месячной нормы осадков. Это довольно редкое явление в такое время года. Но самый неприятный погодный сюрприз случился летом 2016 года.

Мария Герменчук, начальник Центра ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», кандидат технических наук:

Мы помним июль. Очень серьезные были конвективные явления. 13 июля в Минске был сильный ветер, ливневые осадки. Зимой осадки выпадают хорошо прогнозируемые, хорошо их видно на спутниковых картах, потому что это большие фронты.

21 января – день с богатой погодной историей. Максимальная температура в этот день была зафиксирована в 1993 году и составила 6,6 градуса. А минимум был отмечен в 1969 году. Тогда столбик термометра опустился на 27,7 градуса ниже нуля.

Мария Герменчук, начальник Центра ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», кандидат технических наук:

Максимальный ветер, который регистрировался, был в 1975 году, максимальная скорость ветра – 18 м/с. Это много. Высота снежного покрова максимальная, начиная 1945 года, была зарегистрирована в 1995 году и составила 40 см. За последние дни в Минске выпало порядка 10 см. Представьте, что такое 40 см, что было бы с Минском. Действительно, это бы существенно усложнило жизнь в городе. Но такие вещи прогнозируются, к ним можно быть готовым.

За весь период метеорологических наблюдений самая низкая зимняя температура в столице была зафиксирована в 1940 году. Минск сковал настоящий северный холод и температура на градуснике долго не поднималась выше 39 градусов!

Еще одно событие, с которым связывают неизменно холодную погоду, – Крещение. Некоторые минусу приписывают мистическое значение, на самом же деле есть логическое научное объяснение понижения температуры.

Мария Герменчук, начальник Центра ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», кандидат технических наук:

С одной стороны можно говорить о том, что особенности циркуляции атмосферы в северном полушарии таковы, что обязательно в середине зимы мы наблюдаем заток холодного воздуха. Этот заток холодного воздуха как раз по времени получается где-то в районе 19 января, Крещение по православному стилю.

До конца января синоптики прогнозируют оттепель. Однако ночью температура может опускаться до 11 градусов. Днем она может подняться до двух градусов выше нуля.

Мария Герменчук, начальник Центра ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», кандидат технических наук:

Сам февраль, как правило, месяц лютый. Ожидаем и сильный ветер, возможно, и осадки. Но месяц короткий, это пройдет быстро. И мы будем ожидать, что в течение этого месяца, по нашим прогнозам, температура около климатической нормы. Осадков выпадает больше, чем выпало в декабре. Будем ожидать ветер. Однако конец зимы всегда говорит нам о том, что много снега – это значит, что будет хороший урожай.

Из-за глобального потепления в 2017 году в Беларуси вводятся новые климатические нормы. Они будут очерчены с учетом изменений, которые наблюдались на территории нашей страны с 1980 года. А о погодных коллапсах минчане будут предупреждены заранее, как минимум за сутки. Современные технологии позволяют предсказать возникновение бури, метели или шторма заблаговременно, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.