Снежный бой и волшебный калейдоскоп – как прошёл старт благотворительного марафона «Наши дети»

Традиционно в декабре белорусы во всех уголках страны объединяются, чтобы подарить праздник маленьким соотечественникам. 16 декабря в Витебском районе торжественно дали старт благотворительной инициативе «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связь вышли участники из всех регионов.

Атмосферу приближающихся праздников уже сегодня почувствовали десятки девчонок и мальчишек. Волшебный калейдоскоп, снежный бой и праздничный дэнс баттл – для маленьких гостей марафона добра организовали тематические локации, квесты и игры. Подарки от Деда Мороза получил каждый. Подарить праздник – в Витебске торжественно дали старт благотворительной инициативе «Наши дети» – подробности здесь.

Новый год – особенный праздник. Он мне всегда больше всех нравился, так как именно в этот день сбываются мечты не только у детей, но и взрослых.

Отличная атмосфера, очень много всяких веселых конкурсов.