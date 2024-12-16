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Снежный бой и волшебный калейдоскоп – как прошёл старт благотворительного марафона «Наши дети»

16 декабря 2024 14:33
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Традиционно в декабре белорусы во всех уголках страны объединяются, чтобы подарить праздник маленьким соотечественникам. 16 декабря в Витебском районе торжественно дали старт благотворительной инициативе «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связь вышли участники из всех регионов.

Снежный бой и волшебный калейдоскоп – как прошёл старт благотворительного марафона «Наши дети»-2

Атмосферу приближающихся праздников уже сегодня почувствовали десятки девчонок и мальчишек. Волшебный калейдоскоп, снежный бой и праздничный дэнс баттл – для маленьких гостей марафона добра организовали тематические локации, квесты и игры. Подарки от Деда Мороза получил каждый.

Подарить праздник – в Витебске торжественно дали старт благотворительной инициативе «Наши дети» – подробности здесь.

Снежный бой и волшебный калейдоскоп – как прошёл старт благотворительного марафона «Наши дети»-4

Новый год – особенный праздник. Он мне всегда больше всех нравился, так как именно в этот день сбываются мечты не только у детей, но и взрослых.

Снежный бой и волшебный калейдоскоп – как прошёл старт благотворительного марафона «Наши дети»-6

Отличная атмосфера, очень много всяких веселых конкурсов.

Снежный бой и волшебный калейдоскоп – как прошёл старт благотворительного марафона «Наши дети»-8

Этим праздником получилось создать новогоднее настроение у всех.

Всего же благотворительный марафон объединит более миллиона маленьких белорусов. Впереди – целый месяц теплых поздравлений и трогательных встреч. Завершится проект 15 января 2025 года.

# Новый год # Дети # Благотворительность

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