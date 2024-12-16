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Муковозчик: не останется Эммануэль Макрон во французской истории, ибо нечем

16 декабря 2024 17:54
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Вопросы от блондинок».

Муковозчик: не останется Эммануэль Макрон во французской истории, ибо нечем-1

В тот момент, когда Зеленский и Макрон обнимались на открытии собора Парижской Богоматери, в трансляции NBC появилась реклама шоу «Великие воры XXI века». Совпадение? Мы так не думаем, а вы?

Муковозчик: не останется Эммануэль Макрон во французской истории, ибо нечем-3

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Да неужто правда? Смотри ты, совсем французские антрепренеры распоясались, ничего святого! И все же я думаю, девчонки, случайность. Потому что не останется Эммануэль Макрон во французской истории, ибо нечем.

Андрей Муковозчик комментирует самые эмоциональные события недели, вызвавшие вопросы от наших читательниц.

Муковозчик: не останется Эммануэль Макрон во французской истории, ибо нечем-5

Андрей Муковозчик:
Он так хотел быть на равных с Меркель, но не сумел превзойти даже Шольца. Он видел себя во главе великой европейкой армии, а оказалось, что там все посгнивало, что на складах, что на заводах, что в головах. Он обрывал кремлевские линии связи, но все равно бандеровские ЦИПсО «разводят по телефону» и больше, и лучше.

Разве что подозрение, что президент Франции все эти годы жил со школьным учителем… разве вот эта, во французском стиле, скабрезность и останется на устах у людей, как вам, девчонки, кажется?

А злобный клоун всегда будет историческим примером, как легко купить актера, пообещав ему «мировую роль». И как легко человек в исступленном желании славы теряет все человеческое. «Великие», говорите? Да не тянут они быть великими… Хотя бы даже по росту.

Видео смотрите в нашем Telegram-канале. 

# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик # Эммануэль Макрон # Владимир Зеленский

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