Смысл дипломатии похоронили. Как разговаривать с Западом, если верить им нельзя? Объяснил Муковозчик

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Похоже, каждую фразу, которая доносится с Запада, говорит ли ее англосакс или общеевропеец, надо прогонять через некий детектор лжи. Потому что буквально за каждой их фразой или действием, такое впечатление, скрываются ложь, фейк, дезинформация. Простой пример: США ведут с Ираном очередной тур переговоров – и под эти разговоры Израиль начинает войну. Америка открещивается, мол, мы ничего не знали, хотя и разведданные предоставляли, и вообще, как оказалось, это их очередная прокси-война. Чужими руками. Вопрос: и теперь, когда вы договариваетесь о чем бы то ни было с американцами, вам нужно одновременно смотреть по сторонам, не подкрадывается ли в это время сзади их вассал с ножом? Смысл международной дипломатии, выработанный человечеством за века, как-то теряется.

Андрей Муковозчик:

«Я беру паузу на две недели», – говорит он и наносит удар стратегическими бомбардировщиками через день. С одной стороны, все читали Сунь Цзы, все понимают, что «война есть путь обмана». Но ты же не обманываешь. Ты брешешь! Каждое твое слово теперь надо проверять, а таких людей обычно и называют недоговороспособными. Даже обидно за дипломатов – их профессия на таком фоне перестает быть нужной. Как разговаривать с Западом, если нельзя верить ни единому их слову? Это проблема. Системная проблема всего Запада. Скажем, ООН подготовила для Беларуси проект новой программы по Целям устойчивого развития. И оказывается, что нам предлагается признать, цитирую, «вклад мигрантов и беженцев в устойчивое развитие». При том, что ничего не сделано со стороны мирового сообщества, чтобы хоть как-то приструнить приграничных бандитов с польской, литовской и латвийской сторон нашей границы. Которые тех мигрантов попросту убивают, а трупы выкидывают к нам. В проекте ООН записано: «Содействие регулярной трудовой мобильности и стимулирование денежных переводов станет еще одним важным фактором устойчивого социально-экономического развития страны». Иными словами, нам предлагается беспрепятственно обеспечить польские яблоневые сады и немецкие клубничные плантации своей рабочей силой. А взамен такие вот «польские сантехники» будут присылать на родину деньги. Если ООН всерьез считает это развитием для Беларуси и полагает, что мы будем ставить перед собой именно такие цели, то не зря мы все чаще говорим о том, что сия организация требует реформирования.