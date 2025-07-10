Смысл дипломатии похоронили. Как разговаривать с Западом, если верить им нельзя? Объяснил Муковозчик

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Похоже, каждую фразу, которая доносится с Запада, говорит ли ее англосакс или общеевропеец, надо прогонять через некий детектор лжи. Потому что буквально за каждой их фразой или действием, такое впечатление, скрываются ложь, фейк, дезинформация.
Простой пример: США ведут с Ираном очередной тур переговоров – и под эти разговоры Израиль начинает войну. Америка открещивается, мол, мы ничего не знали, хотя и разведданные предоставляли, и вообще, как оказалось, это их очередная прокси-война. Чужими руками.
Вопрос: и теперь, когда вы договариваетесь о чем бы то ни было с американцами, вам нужно одновременно смотреть по сторонам, не подкрадывается ли в это время сзади их вассал с ножом? Смысл международной дипломатии, выработанный человечеством за века, как-то теряется.
Андрей Муковозчик:
«Я беру паузу на две недели», – говорит он и наносит удар стратегическими бомбардировщиками через день. С одной стороны, все читали Сунь Цзы, все понимают, что «война есть путь обмана». Но ты же не обманываешь. Ты брешешь!
Каждое твое слово теперь надо проверять, а таких людей обычно и называют недоговороспособными. Даже обидно за дипломатов – их профессия на таком фоне перестает быть нужной.
Как разговаривать с Западом, если нельзя верить ни единому их слову? Это проблема. Системная проблема всего Запада. Скажем, ООН подготовила для Беларуси проект новой программы по Целям устойчивого развития. И оказывается, что нам предлагается признать, цитирую, «вклад мигрантов и беженцев в устойчивое развитие».
При том, что ничего не сделано со стороны мирового сообщества, чтобы хоть как-то приструнить приграничных бандитов с польской, литовской и латвийской сторон нашей границы. Которые тех мигрантов попросту убивают, а трупы выкидывают к нам.
В проекте ООН записано: «Содействие регулярной трудовой мобильности и стимулирование денежных переводов станет еще одним важным фактором устойчивого социально-экономического развития страны». Иными словами, нам предлагается беспрепятственно обеспечить польские яблоневые сады и немецкие клубничные плантации своей рабочей силой.
А взамен такие вот «польские сантехники» будут присылать на родину деньги. Если ООН всерьез считает это развитием для Беларуси и полагает, что мы будем ставить перед собой именно такие цели, то не зря мы все чаще говорим о том, что сия организация требует реформирования.
Андрей Муковозчик:
Или вот: не так и давно западные страны проталкивали идею единого для всего мира «зеленого энергоперехода». И платы за него в виде углеводородных квот. Однако этот «зеленый переход» оказался очередным отъявленным лицемерием англосаксов и общеевропейцев.
«Они просто переносили свои энергоемкие производства в развивающиеся страны – в Китай, Индию, Мексику, Вьетнам и другие, где основой энергии является уголь. А затем эти энергоемкие товары шли на Запад. Фактически это стало экспортом вредных западных выбросов». Это я цитирую выступление на недавнем Петербургском международном экономическом форуме министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева.
И это не просто лицемерие, а стремление к одностороннему получению стратегически выгодного положения: «Для небольшой группы стран будет искусственный интеллект (который требует большого и бесперебойного количества энергии) и все связанные с ним преимущества, а другие будут этого лишены», конец цитаты.
Беларусь должна выучить эти достаточно наглядные уроки. Для чего надо постоянно держать в голове проверенную веками формулу «Англичанка гадит». А в практических целях родителям нашим можно посоветовать вот что: скоро энергетики должны будут начинать готовить своих работников прямо со школьной скамьи. Вслед за чем неизбежно последует кураторство с их стороны профильных колледжей и вузов.
Что означает: если ваши дети пойдут учиться на энергетика, то без интересной и оплачиваемой работы они в будущем точно не останутся. Не благодарите – берите на заметку. И действуйте в соответствии со всем изложенным. Уж простите, накипело.