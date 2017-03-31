Естественно, это была импровизация. Танцевальный флэшмоб возле Дворца спорта

Новости Беларуси. 200 человек из 15 стран и движения в унисон под проливным дождем. У Дворца спорта прошел масштабный флэшмоб

с участием мировых звезд танцевальной культуры стран СНГ, западной Европы, США и Японии.

Мероприятие приурочили к Неделе детей и молодежи. В числе участников замечены иностранные звезды, которые не раз украшали своим присутствием клипы селебрити мирового шоу-бизнеса, а также

хореографы, которые работают с такими артистами как Snoop Dogg и David Guetta.

Участники флешмоба синхронно импровизировали под модные и популярные мелодии. Просто стоять на месте не получалось даже у случайных прохожих.

Участники:

Было очень классно, мы рады, что к нам приехали иностранцы. Мы вошли в финал по дуэту, и почти заняли призовое.