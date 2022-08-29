«Смажни, сосиски в тесте и пицца». В школьных буфетах сократили количество вредной пищи

Новости Беларуси. Курс на здоровое питание в 2022 учебном году решили взять школьные столовые. Кулинары пересмотрели рецептуру и снизили количество сахара в блюдах на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как родители могут лично проследить, что покупает ребенок в буфете?

Считаные дни до учебного старта. У Анны Сущени в 2022 году сын-первоклассник. Рюкзак собран, куплена форма. Питание в школе – открытый вопрос.

Анна Сущеня, жительница Минска: У ребенка в определенный момент возникли трудности и вопросы по эндокринологии. И врач посоветовал нам исключить определенные продукты – такие, как сахар, глютен, молочные продукты, полуфабрикаты.

Готовы ли школы пойти на такой диетический эксперимент и обеспечить детей с особенностями в питании горячим обедом?

Л юция Михальчук, начальник отдела по организации питания Национального института образования Министерства образования Беларуси: Для таких детей разрабатываются отдельные рационы питания. И такая же норма прописана в санитарно-эпидемиологических требованиях. При необходимости разрабатываются такие рационы питания.

В целом в 2022 году школьные столовые взяли курс на здоровое питание. В блюдах снижены нормы сахара на треть. От излишков калорий избавили и школьный буфет.

Алла Малахова, заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Там должны быть фрукты, соки, витаминизированные напитки. Какие-то бутерброды, холодные закуски, кисломолочные продукты, обогащенные макро- и микронутриентами. Если говорить о кондитерских изделиях, то у нас ограничены промышленные изделия до менее 10 наименований. Смажни, сосиски в тесте и пицца – одно из этих изделий может реализоваться не более двух раз в неделю.

Программа «Умный буфет» дает родителям возможность лично контролировать, что ест ребенок на перекус. Для этого необходимо зарегистрироваться в приложении и определить список продуктов.