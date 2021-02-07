Камеры, приборы ночного видения. Первый в Беларуси оперативный центр мониторинга работает на границе с Украиной
Новости Беларуси. Охрана рубежей, борьба с наркотрафиком, контрабандой и даже экстремизмом. На неделе на встрече у Президента подвели итоги работы Госпогранкомитета в очень непростом 2020 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И дело не только в пандемии, которая, конечно сказалась на трафике. Военно-политическая ситуация на внешнем контуре, учения НАТО – все это новые и серьезные вызовы, в том числе и для наших пограничников.
Репортаж Александра Добрияна.
Это та самая профессиональная армия, о которой столько говорили. Из срочников на заставе только повар, все остальные служат по контракту. То есть пришли на этот участок границы с полным осознанием того, какую непростую задачу придется выполнять изо дня в день. И легче здесь не будет никогда.
Службу здесь несут в экстремальных условиях. Как работают в погранзаставе «Хойники»?
Александр Добриян, корреспондент:
На каком расстоянии эти люди находятся от центра мониторинга?
Евгений Содаль, начальник пограничной заставы «Хойники»:
От центра мониторинга данная группа граждан находится порядка 70 километров. Это пограничная застава «Деражичи», пограничная комендатура «Лоев», которая осуществляет любительский лов рыбы на самой линии границы. На данном участке местности граница проходит по граничной реке Днепр.
Первый в стране оперативный центр мониторинга не зря создан именно в Хойниках. Камеры, приборы ночного видения, специальные датчики – вся информация в режиме онлайн стекается на эти мониторы. Не выходя из комнаты, можно контролировать огромное пространство.
Председатель Госпогранкомитета Беларуси: «Мы несколько тысяч людей не впустили в Республику Беларусь»
Евгений Содаль:
Сегодня мы контролируем 60 километров участка государственной границы, которые проходят по границе Полесского радиационно-экологического заповедника. В перспективе мы планируем контролировать 325 километров государственной границы. Минимум людей ввиду того, что территория загрязненная, максимально технических средств, которые создадут надежную охрану государственной границы.
Есть даже своя сауна. Посмотрите, как живут пограничники в модульной заставе «Деражичи»
Совершенствование инженерного и технического оборудования рубежей в числе основных задач на 2021 год. Об этом на неделе говорили и во Дворце Независимости.