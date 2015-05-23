Слепянская водная система в Минске: парк длинной 22 км, пирамиды Майя, усадьба Ваньковичей и ботанический сад

В конце 80-х наша столица обрела один из самых фантастических объектов – шедевр ландшафтно-парковой архитектуры – Слепянскую водную систему.

Проектирование началось задолго до этого. На базе ручья Слепянка было решено создать 14 искусственных водоемов. Огромное количество людей во главе с руководителем группы Дмитрием Васильевичем Геращенко и главным архитектором Николаем Федоровичем Жлобо трудилось над созданием проекта, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Слепянская водная система расположилась на площади более 22 километров, что позволяет говорить о ней как о самом длинном парке в Минске.

Ничего подобного не увидишь не только ни в одном городе Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве. Это действительно уникальное творение. Украшают водную феерию 14 каскадов, каждый из которых выполнен в своем стиле и по праву может назваться настоящим водным аттракционом.

Игорь Корзун, городской лесничий:

Этот канал прекрасен в любую пору года. Не только в летнюю, когда дети могут купаться, не только в весеннюю, когда все распускается, или в осеннюю, когда все покрывается разноцветьем. Такое ощущение, что это все написано маслом.

С этого места в укромном уголке столицы вблизи Логойского тракта начинается самый длинный парк в Минске. Каскад поражает величием и мощью.

Игорь Корзун, городской лесничий:

Он чем-то напоминает даже пирамиды Майя в Мексике. Я люблю его именно за это. Не у всех людей есть возможность посетить древние памятник, но, придя сюда, можно представить, насколько величественны те сооружения. Если это не такое большое, но все равно поражает наше воображение.

С этим каскадом связана интересная история. Дело в том, что в то время, когда велось его строительство, главный архитектор Николай Федорович Жлабо был в отъезде. Строители решили привнести в архитектурное оформление свою изюминку. Они вмуровали в стены несколько валунов.

Архитектор с такой самодеятельностью не согласился. Однако его удалось убедить, и сейчас этот каскад благодаря валунам напоминает естественную скалу.

Хотя весь парк был создан в конце 80-ых, только сейчас мы можем наблюдать стадию зрелости Слепянской водной системы.

Природа естественная и рукотворная слились воедино. И кажется, что эти деревья, вода, тропинки были здесь всегда. Так, эта часть водоканала была искусственно создана на территории Антоновского парка. Здесь же мы можем видеть удивительный каскад.

Игорь Корзун, городской лесничий:

Он стоит не перпендикулярно течению воды, а параллельно. Он был спроектирован случайно. Когда строили канал, его строили с двух сторон на этом участке: со стороны железной дороги и от Партизанского проспекта. И в какой-то момент вдруг строители поняли, что они не попадают, два этих канала не стыкуются. Нужно было находить какое-то решение. И с участием главного инженера проекта Геращенко Жлабо придумал именно такое решение.

Место, где расположен каскад, со своей историей. Минчане привыкли называть это парк Антоновским. Хотя раньше имя зеленого массива звучало немного иначе.

Игорь Корзун, городской лесничий:

200 лет назад эти земли принадлежали архиерею Антонию Зубко. Это достаточно известная фигура в истории нашего государства. Это церковный деятель, кандидат философии, кандидат богословия, который был инициатором объединения униатской и православной церквей.

Поэтому и место это называлось Антониевским парком. Здесь находился ботанический сад, где архиерей Антоний проводил селекционные опыты.

Сейчас это одно из красивейших мест в укромном уголке столицы, куда с радостью приходят отдохнуть от суеты жители ближайших домов.

Еще одно место с впечатляющим каскадом находится на улице Филимонова. Когда строили Слепянскую водную систему, именно в этой части города планировали основать зоопарк. А еще раньше на территории перед каналом находился большой водоем.

Игорь Корзун, городской лесничий:

В настоящий момент это улица Франциска Скорины, а 200 лет назад это была Смоленская дорога. Именно по этой дороге Наполеон шел на Москву.

Возле водоканала рядом с каскадом находится знаменитое историческое сооружение – усадьба Ваньковичей. Здание было построено в XVIII веке, а вот сама территория усадьбы (а она была огромной ) упоминается в летописи еще в XVI веке.

Величественное сооружение каскада позволяет не только любоваться необычными спусками воды. Благодаря ему можно с легкостью перейти с одного берега канала на другой и посмотреть на природное действие снаружи.

Такой же водяной проход есть и в другой части Слепянской водной системы – на пересечении улиц Кедышко и Седых. Здесь же гармонично дополняют весь архитектурный ансамбль и несколько валунов в воде.

Игорь Корзун, городской лесничий:

В частности, этот каскад – один из любимых каскадов автора Жлабо Николая Федоровича. Здесь падающую воду можно рассматривать и изнутри, когда она течет над тобой, и снаружи смотреть, как она падает в эти отверстия, колодцы. Можно пойти с двух сторон от нее.

Это лишь часть всего множества каскадов в самом длинном минском парке – Слепянской водной системе. Самое время для прогулок.