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Следят за порядком, готовят еду и помогают создать комфортные условия. Что ещё в ТЛЦ делают сотрудники МЧС?

17 декабря 2021 11:27
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Новости Беларуси. Тем временем на белорусско-польской границе остаются несколько сотен беженцев, в том числе дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будни искателей лучшей жизни, застрявших на пороге демократической Европы, все меньше отличаются друг от друга, разнообразия добавляют лишь перепады температур. Утро пятницы, 17 декабря, в транспортно-логистическом центре прошло на фоне тумана и дыма от уличной кухни и бани.  

За событиями в пограничном переходе «Брузги» продолжает следить Константин Герцев.  

Следят за порядком, готовят еду и помогают создать комфортные условия. Что ещё в ТЛЦ делают сотрудники МЧС?-1

Константин Герцев, корреспондент:  
40-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе проходит в штатном режиме, продолжают свою работу автолавки, медицинский пункт. Количество обращений к медикам сократилось на 20 %. В здании логистического центра продолжают дежурить сотрудники МЧС. Они прокомментировали ситуацию в лагере на данный момент.  

Следят за порядком, готовят еду и помогают создать комфортные условия. Что ещё в ТЛЦ делают сотрудники МЧС?-4

Игорь Талай, начальник сектора защиты населения и территорий Гродненского областного управления МЧС:  
По-прежнему пожарный дозор осуществляет мероприятия по недопущению курения в местах размещения иностранных граждан, а также приготовление пищи в торгово-логистическом центре. На путях эвакуации размещены наши работники. В готовности обеспечить беспрепятственную эвакуацию иностранных граждан в случае возникновения любой внештатной ситуации или же в чрезвычайной ситуации. Кроме того, органы подразделения по чрезвычайным ситуациям оказывают всяческую помощь органам местной власти для нормального существования иностранных граждан в торгово-логистическом центре.  

Следят за порядком, готовят еду и помогают создать комфортные условия. Что ещё в ТЛЦ делают сотрудники МЧС?-7

Конечно, эмоциональное и физическое состояние беженцев подорвано. Они прекрасно понимают, что Польша не откроет для них границу, а на родину возвращаться для некоторых крайне опасно.  

Беженка: «Я хочу остаться в Беларуси. Я готова работать, я готова жить здесь». Читайте здесь.  

Константин Герцев:  
В лагерь приходит время обеда. Скоро беженцы получат горячее питание и гуманитарные наборы от белорусских общественных организаций.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Игорь Талай # Фотофакт

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