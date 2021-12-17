Следят за порядком, готовят еду и помогают создать комфортные условия. Что ещё в ТЛЦ делают сотрудники МЧС?

За событиями в пограничном переходе «Брузги» продолжает следить Константин Герцев.

Новости Беларуси. Тем временем на белорусско-польской границе остаются несколько сотен беженцев, в том числе дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будни искателей лучшей жизни, застрявших на пороге демократической Европы, все меньше отличаются друг от друга, разнообразия добавляют лишь перепады температур. Утро пятницы, 17 декабря, в транспортно-логистическом центре прошло на фоне тумана и дыма от уличной кухни и бани.

Константин Герцев, корреспондент: 40-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе проходит в штатном режиме, продолжают свою работу автолавки, медицинский пункт. Количество обращений к медикам сократилось на 20 %. В здании логистического центра продолжают дежурить сотрудники МЧС. Они прокомментировали ситуацию в лагере на данный момент.

Игорь Талай, начальник сектора защиты населения и территорий Г родненского областного управления МЧС: По-прежнему пожарный дозор осуществляет мероприятия по недопущению курения в местах размещения иностранных граждан, а также приготовление пищи в торгово-логистическом центре. На путях эвакуации размещены наши работники. В готовности обеспечить беспрепятственную эвакуацию иностранных граждан в случае возникновения любой внештатной ситуации или же в чрезвычайной ситуации. Кроме того, органы подразделения по чрезвычайным ситуациям оказывают всяческую помощь органам местной власти для нормального существования иностранных граждан в торгово-логистическом центре.

Конечно, эмоциональное и физическое состояние беженцев подорвано. Они прекрасно понимают, что Польша не откроет для них границу, а на родину возвращаться для некоторых крайне опасно.

Беженка: «Я хочу остаться в Беларуси. Я готова работать, я готова жить здесь». Читайте здесь.

Константин Герцев:

В лагерь приходит время обеда. Скоро беженцы получат горячее питание и гуманитарные наборы от белорусских общественных организаций.