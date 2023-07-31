Сладости, детское питание, средства гигиены. Гуманитарную помощь детям Донбасса передали белорусские депутаты

Новости Беларуси. Сладости и детское питание, а также средства гигиены. Депутаты, состоящие в Белорусском союзе женщин, собрали ценный груз для детей Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 июля его передали в надежные руки: благотворительный фонд Алексея Талая доставит гуманитарную помощь семьям, детским домам и больницам, которые сейчас находятся в зоне конфликта. Благодаря фонду Талая на Донбасс уже отправлены десятки тонн гуманитарных грузов с самым необходимым. Проект привлек сотни неравнодушных белорусов. Сегодня свой вклад вносят и наши соотечественники, которые живут за рубежом: уже несколько гуманитарных конвоев доставлены на Донбасс из Ирландии.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы рядом с детьми Донбасса, мы подставляем им свое плечо. А сегодня, когда на Западе в тренде политика двойных стандартов, цинизм, равнодушие, мы хотим, конечно, изменить эту риторику и сказать всему миру, что белорусы рядом и белорусы никогда не оставят в беде тех, кто нуждается в помощи.

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:

Мы продолжаем эту работу, так как конфликт пока еще не завершен. И все новые и новые регионы подвергаются вхождению в сложный период, когда страдают гражданские лица, дети сидят в подвалах. Многие не хотят эвакуироваться из своих домов, городов. И мы, весь белорусский народ, конечно же, не могли пройти стороной. И Президент, и мы сами понимаем, что это не просто близкие люди – это наши люди.