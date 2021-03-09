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«Скрининг молочной железы в профосмотр не входит, но мы его делаем». В Пуховичском районе заработал медпункт на колёсах

09 марта 2021 20:23
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Новости Беларуси. Передвижной медицинский комплекс курсирует по хозяйствам Пуховичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Скрининг молочной железы в профосмотр не входит, но мы его делаем». В Пуховичском районе заработал медпункт на колёсах-1

Пройти профосмотр может любой желающий. Мобильный ФАП предоставляет практически тот же спектр услуг, что и обычная поликлиника. Здесь можно сдать анализы крови, пройти ЭКГ, измерить давление. Для женщин доступны услуги гинеколога, а также маммография.

«Скрининг молочной железы в профосмотр не входит, но мы его делаем». В Пуховичском районе заработал медпункт на колёсах-4

Наталья Гурленя, фельдшер передвижного медицинского комплекса:
Дополнительно (это не входит в осмотр) мы делаем забор крови на ВИЧ и мужчинам после сорока лет делается ПСА. Скрининг молочной железы в профосмотр не входит, но мы его делаем, то есть это доступность медицинских обследований для сельского населения. Это очень удобно, люди довольны, что на месте. Они приходят, им не надо далеко никуда выезжать. Тем более что сейчас, в связи с распространением коронавирусной инфекции, людям, конечно, проще где-то на месте все это сделать.

«Скрининг молочной железы в профосмотр не входит, но мы его делаем». В Пуховичском районе заработал медпункт на колёсах-7

За день тут обслуживается около полусотни человек. Это экономит время и врачей, и сельхозработников. Например, такой медосмотр особенно удобен для механизаторов, у которых стартует посевная кампания: и им будет некогда ехать в райцентр.

«Скрининг молочной железы в профосмотр не входит, но мы его делаем». В Пуховичском районе заработал медпункт на колёсах-10

В планах Марьиногорской больницы приобретение еще одного мобильного медпункта для повышения качества обслуживания.

# Медицинское оборудование # общество # Наталья Гурленя # Фотофакт

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