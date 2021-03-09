«Скрининг молочной железы в профосмотр не входит, но мы его делаем». В Пуховичском районе заработал медпункт на колёсах

Наталья Гурленя, фельдшер передвижного медицинского комплекса:

Дополнительно (это не входит в осмотр) мы делаем забор крови на ВИЧ и мужчинам после сорока лет делается ПСА. Скрининг молочной железы в профосмотр не входит, но мы его делаем, то есть это доступность медицинских обследований для сельского населения. Это очень удобно, люди довольны, что на месте. Они приходят, им не надо далеко никуда выезжать. Тем более что сейчас, в связи с распространением коронавирусной инфекции, людям, конечно, проще где-то на месте все это сделать.