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Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2019 году?

24 июля 2019 11:12
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Новости Беларуси. Универмаги столицы начали продажу товаров к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2019 году?-1

Ассортимент широкий: от стильной одежды и обуви отечественного производителя до канцелярских принадлежностей и развивающих игр из-за рубежа. Для удобства в магазинах выделили уголки первоклассников, где родителям помогут подобрать форму по размеру.

Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2019 году?-4

Ольга Гаврильчик, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингориполкома:
Торговля города готова сегодня к школьному сезону. Более 400 магазинов уже осуществляют продажу товаров школьного ассортимента. Оптимальная стоимость экипировки школьника составляет, если это первоклассник или младшие классы, 200-800 рублей. А если это старшеклассник – 200-900 рублей.

Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2019 году?-7

Всего в 2019 году 1 сентября за парты сядут более 200 тысяч школьников. Время подготовиться еще есть. Главная ярмарка с традиционным названием «Пора в школу» пройдет на площадке возле Дворца спорта 17-18 августа.

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# Школы в Беларуси # общество # Ольга Гаврильчик # Фотофакт

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