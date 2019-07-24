Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2019 году?

Новости Беларуси. Универмаги столицы начали продажу товаров к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ассортимент широкий: от стильной одежды и обуви отечественного производителя до канцелярских принадлежностей и развивающих игр из-за рубежа. Для удобства в магазинах выделили уголки первоклассников, где родителям помогут подобрать форму по размеру.

Ольга Гаврильчик, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингориполкома:

Торговля города готова сегодня к школьному сезону. Более 400 магазинов уже осуществляют продажу товаров школьного ассортимента. Оптимальная стоимость экипировки школьника составляет, если это первоклассник или младшие классы, 200-800 рублей. А если это старшеклассник – 200-900 рублей.