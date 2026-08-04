3 высшие школы, доступ ко всему научному потенциалу – какой будет новая Академия для талантливых белорусов
Инвестиции в будущее или кардинальная перезагрузка системы подготовки кадров. Во Дворце Независимости детально обсудили концепцию создания Академии интеллектуальных технологий. Это не просто новый вуз, а стратегический шаг к технологическому суверенитету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идея создания уникального интеллектуального центра назрела давно. Задача – объединить лучшие умы страны для работы над прорывными технологиями, которые обогатят экономику страны.
Кто сможет поступить? Чему будут учить? И какое будущее ждет выпускников Академии интеллектуальных технологий? Знает наш политический обозреватель Евгений Пустовой.
Самое главное – это результативность. Создавать проекты в Академии будут по запросу национальной экономики, промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, научных лабораторий. Никакой конкуренции с Академией наук. Весь научный потенциал страны – от самого современного оборудования до преподавательского состава – будет доступен вундеркиндам.
Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:
Данная организация должна стать системным интегратором, она должна иметь возможность своих учеников, слушателей направлять в любую лабораторию, будь то академический институт, будь то отраслевая лаборатория на нашем флагмане промышленности, будь это вузовская лаборатория совсем в другом высшем учебном заведении. Чтобы мы не только догоняли и обеспечивали технологический суверенитет, но и формировали повестку научно-технической, инновационной деятельности, которой будет гордиться наша страна.
Итак, под шапкой Академии интеллектуальных решений будет представлено сразу три высших школы. Эдакий питомник для белорусских Ломоносовых и Масков. Первый набор – не больше 150 человек.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Это естественные науки, и здесь мы видим, что нам очень важно готовить по таким крупным направлениям, как фундаментальная прикладная математика, физика, химия. Речь не идет о классическом образовании, речь идет о том, когда данные специалисты уже нацелены на решение тех прикладных задач, которые сегодня стоят перед нашими предприятиями реального сектора экономики.
Вторая школа – это высшая школа инженерных технологий. Такие практические направления, как прикладное материаловедение, физико-химическая инженерия, аэрокосмические технологии, безусловно, найдут свое продолжение в этой академии.
Ну и третье – это Высшая школа цифровых технологий. Мы говорим о том, что сегодня цифровая трансформация пронизывает насквозь все сферы, все направления.
Центр вундеркиндов – путь к инновационному суверенитету. Развиваться будем по трем трекам. Первый – создание архитекторов цифровых решений в разных областях знаний. С помощью цифровых программ решать задачи в строительстве или производстве машин. Второе – синергия. Среда талантов, которая будет формировать гениев. И третье, самое важное – это создание конечного продукта.
Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:
Да, мы можем придумать что-то интересное, но не всегда это интересное окупается. А когда оно не окупается, это не доходы, это затраты. Соответственно, та самая коммерциализация, когда выпускник выходит со своим стартапом, в который он уже вложил душу, вложил свои знания, применил, возможно, некие лабораторные исследования, к которым он в этой академии получил доступ. Соответственно, вот такой стартап, как диплом, – это одно из направлений, которое в перспективе должно стать новыми точками роста и для экономики, и для приложения инвестиций, как внутренних, так и иностранных.
Нельзя, чтобы это стало рядовым вузом – Лукашенко о новой Академии интеллектуальных технологий. Подробности.