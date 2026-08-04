3 высшие школы, доступ ко всему научному потенциалу – какой будет новая Академия для талантливых белорусов

Инвестиции в будущее или кардинальная перезагрузка системы подготовки кадров. Во Дворце Независимости детально обсудили концепцию создания Академии интеллектуальных технологий. Это не просто новый вуз, а стратегический шаг к технологическому суверенитету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идея создания уникального интеллектуального центра назрела давно. Задача – объединить лучшие умы страны для работы над прорывными технологиями, которые обогатят экономику страны. Кто сможет поступить? Чему будут учить? И какое будущее ждет выпускников Академии интеллектуальных технологий? Знает наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Самое главное – это результативность. Создавать проекты в Академии будут по запросу национальной экономики, промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, научных лабораторий. Никакой конкуренции с Академией наук. Весь научный потенциал страны – от самого современного оборудования до преподавательского состава – будет доступен вундеркиндам.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

Данная организация должна стать системным интегратором, она должна иметь возможность своих учеников, слушателей направлять в любую лабораторию, будь то академический институт, будь то отраслевая лаборатория на нашем флагмане промышленности, будь это вузовская лаборатория совсем в другом высшем учебном заведении. Чтобы мы не только догоняли и обеспечивали технологический суверенитет, но и формировали повестку научно-технической, инновационной деятельности, которой будет гордиться наша страна. Итак, под шапкой Академии интеллектуальных решений будет представлено сразу три высших школы. Эдакий питомник для белорусских Ломоносовых и Масков. Первый набор – не больше 150 человек.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Это естественные науки, и здесь мы видим, что нам очень важно готовить по таким крупным направлениям, как фундаментальная прикладная математика, физика, химия. Речь не идет о классическом образовании, речь идет о том, когда данные специалисты уже нацелены на решение тех прикладных задач, которые сегодня стоят перед нашими предприятиями реального сектора экономики. Вторая школа – это высшая школа инженерных технологий. Такие практические направления, как прикладное материаловедение, физико-химическая инженерия, аэрокосмические технологии, безусловно, найдут свое продолжение в этой академии. Ну и третье – это Высшая школа цифровых технологий. Мы говорим о том, что сегодня цифровая трансформация пронизывает насквозь все сферы, все направления.

Центр вундеркиндов – путь к инновационному суверенитету. Развиваться будем по трем трекам. Первый – создание архитекторов цифровых решений в разных областях знаний. С помощью цифровых программ решать задачи в строительстве или производстве машин. Второе – синергия. Среда талантов, которая будет формировать гениев. И третье, самое важное – это создание конечного продукта.