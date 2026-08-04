Академия интеллектуальных технологий появится в Беларуси. Кто сможет поступить и чему будут учить?

Инвестиции в будущее или кардинальная перезагрузка системы подготовки кадров. Во Дворце Независимости детально обсудили концепцию создания Академии интеллектуальных технологий. Это не просто новый вуз, а стратегический шаг к технологическому суверенитету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идея создания уникального интеллектуального центра назрела давно. Задача – объединить лучшие умы страны для работы над прорывными технологиями, которые обогатят экономику страны.

Мир науки о наших землях услышал благодаря Франциску Скорине. Среди технарей с мировым призванием – гениальный конструктор Павел Сухой. Его сушки до сих пор берут высоты авиационной науки. Талантливый машиностроитель Михаил Высоцкий продвинул МАЗ, а физик Жорес Алферов взошел на нобелевский пьедестал. Открывать новые таланты призвана Академия интеллектуальных решений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас образовательных, научных и прочих центров предостаточно. Для Беларуси предостаточно. Это была моя цель – сохранить все то хорошее, что осталось после Советского Союза. Все-таки наука и образование у нас были самые лучшие в Советском Союзе. Подробности. Саму концепцию создания такой Академии поддержали все институты научно-образовательной ойкумены. Разногласия вызвал вопрос, кого принимать. Позиция Академии наук – студентов вузов. У министра образования более демократичный и полифоничный подход.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Предполагается траектория возможного поступления и выпускников колледжей, и тех студентов, которые уже обучаются по смежным направлениям в других университетах нашей страны. Подробности. А вот Президент не согласен с установлением ограничительной таблички – возрастным цензом для вундеркиндов. Как можно ограничить гениальность датой рождения? Например, полет фантазии взрослого человека сможет приземлить развитие всей отрасли беспилотников.

Александр Лукашенко:

Проект крайне важный и актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Ну, я не знаю, ребята, девчата... Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша в хорошем смысле золотая молодежь… А Владимир Борисович – это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая и он сегодня может создать что-то для завтрашнего дня? Мы ему отрезаем дорогу туда? А вы пишите – ребята. Я на Перцова скажу: слушай, ты, ребенок, иди туда. Это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться, и получит работу, и даст результат. Алгоритм решения, как Владимиру Перцову попасть в Академию интеллектуальных решений, подсказал руководитель Академии наук. Конечно же, через науку.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

Это к вопросу главы государства. Если у Владимира Борисовича Перцова появится желание реализовать себя в научной сфере, у него будет такая возможность в рамках либо аспирантуры, либо докторантуры, которая, я уверен, будет эффективно функционировать на базе создаваемой Академии. Важен не диплом, а сам человек. В центре для гениев – персонифицированный подход к обучению и самые прорывные направления. В руках министра образования – готовые эскизы решений. Андрей Иванец:

Мы сочетаем мощные базовые курсы фундаментальных дисциплин с лабораторными практическими занятиями. Но при этом мы видим и недостатки, чего нам не хватает. И что мы должны реализовать в этом новом предлагаемом образовательном центре. Первое. Решение конкретных технологических, производственных задач. Второе и немаловажное – это то, что сегодня мы не реализуем профессиональные подходы к коммерциализации. О чем идет речь? У ученых вузовской науки, академической науки разработок много, но практического результата в должной степени мы не видим. Почему? Мы не учим еще с молодых лет, как разработать ту технологию, которая будет не просто интересной, перспективной, современной, а которая может быть реализована и в хорошем смысле продана. Подобный подход реализуется в Национальном детском технопарке. За пять лет такая система работы с одаренными белорусами оправдала себя. А как иначе? Классическое образование не способно реагировать на импульсы технологического развития мировой экономики.