Сколько будет стоить новогодняя ёлка и когда их начнут продавать в в Минске?

Когда можно идти покупать живую ель на Новый год, рассказали в программе «Большой город».

Дмитрий Плеханов, начальник отдела организации торговли и общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Это запах детства. И с 22 до 31 декабря, до начала Нового года активно будут продаваться живые ёлки.

Как в кадках, так и срезанные. От полуметровых до трёхметровых. Примерной стоимостью от 10 до 32 рублей. Порядка 200 ёлочных базаров на площадках города развернут свою работу.