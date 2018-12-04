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Сколько будет стоить новогодняя ёлка и когда их начнут продавать в в Минске?

04 декабря 2018 10:26
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Когда можно идти покупать живую ель на Новый год, рассказали в программе «Большой город».

Дмитрий Плеханов, начальник отдела организации торговли и общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
Это запах детства. И с 22 до 31 декабря, до начала Нового года активно будут продаваться живые ёлки.

Как в кадках, так и срезанные. От полуметровых до трёхметровых. Примерной стоимостью от 10 до 32 рублей. Порядка 200 ёлочных базаров на площадках города развернут свою работу.

# Новый год # общество # Алексей Мартынов

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