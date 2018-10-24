«Сказал финальную речь, вышел и меня увезла скорая в больницу». Три истории из жизни ведущих праздников

На работу как на праздник. Иван Величко ведет мероприятия уже 11 лет – за год набегает порядка семидесяти торжеств. Цифра – уверяет мужчина – приблизительная, ведь день на день не приходится: то одна неделя полностью свадебная, то весь месяц свободный.

И даже несмотря на то, что бизнес этот сезонный, подзарабатывать можно даже с учетом вовремя оплаченных сборов. В этом году во многих областях Беларуси был изменен единый налог на предоставление услуг тамады. Столичному шоумену со своего гонорара в госказну придется отстегнуть 92 рубля. Для опытного ведущего – это мизер и уже отработанная схема. Чего не скажешь про концепт самих мероприятий.

Иван Величко, ведущий праздников:

Если нет задатков, то как такового шаблона, по которому можно все это выстроить, наверное, не существует. Он существует только для свадеб, которые будут идти без каких-либо отклонений от сценария. Чуть что не то происходит на свадьбе и шаблон ломается.

Дмитрий Губич, ведущий праздников:

Когда происходит подготовка, она происходит во время мероприятия. То есть общая концепция есть, а дальше, что я буду говорить, что я буду делать – это я решаю на самом мероприятии.

И отклонения от продуманного сценария происходят довольно часто. Гости под шафе чудачат не по-детски. Справиться с неожиданным поворотом праздничных событий помогают опыт, быстрая реакция и харизма ведущего.

Иван Величко:

Были мероприятия, где закрывались двери ресторана, потому что в дверь ломился бывший невесты. Были мероприятия, где жених с невестой садились в машину и уезжали на полтора часа, бросив гостей, а люди то это чувствуют, люди понимают, когда к ним относятся вот так.

Алексей Голуб, ведущий праздников:

Чаще это случается на периферии, там чаще появляются враждующие кланы, и они пытаются выяснить отношения, почему-то именно на свадьбе.

Занудные конкурсы, бесконечные тосты и драки на свадьбах – редкость. Даже само слово «тамада» теперь воспринимается старомодно. Ведущие на торжествах и вечеринках больше не переключает внимание на себя и вместо плоских шуточек держат зал собственным артистизмом.

Алексей Голуб:

Сейчас даже есть такое веяние, что можно, а иногда и нужно на мероприятии обходиться без конкурсов, проводить интерактивы, общаться с аудиторией, выводить их на импровизацию и на этом строить прекрасный вечер.

Каждый ведущий праздников сам оценивает свои возможности: как он выглядит, как работает, какая у него занятость и за сколько он готов продать свои услуги. И здесь цифры у всех сильно отличаются. Кто-то готов провести праздник за 800 белорусских рублей, а кто-то за 1800. Чего стоит один праздник королевской четы Гарри и Меган. Хотя, как уверяют знатоки – даже баснословный ценник за ведение – не гарант качества праздника. Хотя цена услуги напрямую зависит от востребованности и опыта ведущего. А еще в нее заложены жертвы и форс-мажоры.

Дмитрий Губич:

Было мероприятие, которое я отвел, сказал финальную речь, вышел и меня увезла скорая в больницу с температурой сорок и воспалением легких.