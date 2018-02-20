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«Ситуация по инфекционной заболеваемости в Минске контролируемая и стабильная»

20 февраля 2018 12:52
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Новости Беларуси. Об эпидемиологической ситуации в столице Беларуси рассказали в программе «Большой город».

Нелли Гиндюк, главный государственный санитарный врач г. Минска:
В целом, ситуация по инфекционной заболеваемости в городе Минске контролируемая и стабильная. Мы работаем по каждому случаю инфекционного заболевания, чтобы не допустить последовательных случаев. Если говорить об острых респираторных инфекциях, то сегодня, если сравнивать текущую неделю, текущий период – заболеваемость на 30% ниже, чем в прошлом году. Этому, конечно, способствовала та огромная работа, которая проводилась ещё с лета вместе с Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома по организации прививок против гриппа нашего населения. В течение двух месяцев октября-ноября мы активно проводили эту работу.

И, в итоге, в Минске привито 41,2% населения от гриппа.

Мы охватили все контингенты риска в тех рамках, в тех процентных отношениях, которые сегодня рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Вообще, последние годы грипп у нас регистрировался только в виде единичных случаев. Поэтому, если и можно говорит ьу нас о каком-то сезонном подъёме заболеваемости, то это – только острые респираторные инфекции.

# общество # Консультация врача # Нелли Гиндюк

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