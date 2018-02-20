«Ситуация по инфекционной заболеваемости в Минске контролируемая и стабильная»

Н овости Беларуси. Об эпидемиологическ ой ситуаци и в столице Беларуси рассказали в программе «Большой город» .

Нелли Гиндюк, главный государственный санитарный врач г. Минска:

В целом, ситуация по инфекционной заболеваемости в городе Минске контролируемая и стабильная. Мы работаем по каждому случаю инфекционного заболевания, чтобы не допустить последовательных случаев. Если говорить об острых респираторных инфекциях, то сегодня, если сравнивать текущую неделю, текущий период – заболеваемость на 30% ниже, чем в прошлом году. Этому, конечно, способствовала та огромная работа, которая проводилась ещё с лета вместе с Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома по организации прививок против гриппа нашего населения. В течение двух месяцев – октября-ноября – мы активно проводили эту работу.

И, в итоге, в Минске привито 41,2% населения от гриппа.