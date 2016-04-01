Синоптики обещают теплую и солнечную погоду в апреле

Новости Беларуси. За последний час погода в Минске дважды резко меняла свой характер. Сначала — сильно испортилась. Подул сильный ветер, началась метель, пошел мокрый снег с градом. Это существенно усложнило движение транспорта в вечерний час пик и привело к образованию пробок на дорогах. Неожиданный коллапс доставил немало хлопот минчанам, которые уже отвыкли, выходя на работу, вооружаться зонтами. От теплой погоды не осталось и следа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Однако природа негодовала не больше получаса. А завтра весна и вовсе снова вступит в свои права. Синоптики обещают теплую и солнечную погоду. Безоблачное начало апреля сохранится в течение всего месяца. И это не шутка, утверждает главный специалист по метеопрогнозам Дмитрий Рябов.

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:

Апрель в нашей столице начнется с такой неустойчивой погоды, но с постепенным повышением температуры воздуха. В начале следующей недели прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ночью температура минус 2-4 градуса. Днем ожидается у нас плюс 13-15 градусов. Желаю всем хорошо провести выходные дни, удачи и берегите себя!