Синоптики Беларуси обещают +12 на этой неделе

На этой неделе больших плюсов синоптики не обещают, однако на юге страны воздух прогреется до +12.

Пока ситуация с паводком опасений не вызывает. Районы, которые могут оказаться в большой воде, на контроле.

Специалисты обследуют земляные плотины и дамбы водохранилищ и выявляют на реках заторы для взрывных работ.

Правительство дало поручения «Белкоопсоюзу», «Минторгу», «Минздраву» и «Минэнерго» обеспечить бесперебойную доставку в зоны паводка продуктов питания, питьевой воды, медикаментов и предметов первой необходимости, а также электроэнергии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».