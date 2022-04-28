«Синему» дому в Витебске вернули исконный цвет

Достопримечательности Витебска – «синему» дому – вернули исконный цвет. Здание расположено в самом центре города – напротив Летнего амфитеатра. Но в отличие от своего соседа, выдающимися архитектурными изысками не отличается. Разве что теперь уже яркой цветовой гаммой. За почти полувековую историю дом стал для многих горожан ориентиром – около него назначают встречи, и никто не уточняет, где это, – место всем знакомо. Даже после покраски в белый для витебчан он все равно остался тем же «синим» домом, что гостей города ставило в тупик.

Виктор Пралич, корреспондент:

Дом по адресу улица Ленина, 28 в Витебске, пожалуй, самое знаменитое здание в городе. Но, спросив у витебчан, где находится его местоположение, вам вряд ли с ходу скажут. Пока не уточните ориентир по цвету – «синий».

Дом возвели к 999 дню рождения Витебска. Но его яркое оформление совсем не с праздничным подтекстом. Легенд про то, почему была выбрана такая цветовая гамма, существует много. Здание находится в низине, недалеко от Западной Двины. Вероятнее всего, дом окрасили в синий цвет просто для того, чтобы отпугивать насекомых. А в итоге – цвет стал «говорящим».

Когда я приехала сюда, он был синий. Это было в 1985 году. Я считаю, что это все-таки какой-то бренд.

Не знаю, почему, слишком как-то прямолинейно все. Синий дом – вот он синий дом. А мне хочется загадки какой-то. На мой взгляд так. Роскошь такого цвета в 80-х годах могла позволить себе только Москва. Поэтому отношение у горожан к синему дому было особенное. Но в 2009-м вовремя ремонта здание в центре города перекрасили в белый. И вот спустя более 10 лет здание вновь с синим оттенком.

Игорь Курганов, главный инженер Витебского городского ЖКХ:

Данный цвет называется «ультрамарин». Чтобы не было вопросов, то сначала идет грунтовка, потом первый слой и последующий слой. И только тогда цвет станет как был ранее. В этом году уже губернатор и горисполком уже предложили вернуть тот традиционный синий цвет, который все поколения считают, что он синий. И многие не понимают, почему назначая встречу возле «синего» дома, думают – где ж он синий, если он белый. Уже к 1 мая здание полностью заиграет синими красками. А яркости фасаду добавит обновленная подсветка.