Символ года – тигрица Алиса открывает сезон охоты на вторую половинку

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

ПРАЗДНИЧНЫЙ БУМ БЕЗ БОЯ МАШИН!

Впервые за много лет водители дали расслабиться дорожным патрулям после Нового года. За четыре дня – только одно ДТП с пострадавшими. Всего же в Минске с 1 по 4 января произошло около 70 небольших аварий, что также гораздо меньше, чем обычно. Впрочем, сотрудники ГАИ больше говорят не о дисциплинированности водителей, а о пользе морозов для дорожной обстановки. Замёрзшие автомобили многим водителям попросту не дали выехать из дома при большом минусе.

КАКАЯ СТОЛИЧНАЯ ЕЛКА ВОЗЬМЕТ В ЛАПЫ НОВОГОДНИЙ ОСКАР?

Номинанток определяет независимый ареопаг. В фаворитках – хоровод колючих красоток. За пьедестал поборется каждая. Ведь у участниц было время подготовить маскарадный костюм и сразить членов жюри. Итак, «Столичные подробности» объявили нетайное голосование. По результатам выборов большинством судейских решений минчан любимицей публики признана главная елка страны. С небольшим отрывом титулованной вице-мисс становится пушистая красотка на площади Независимости. На знак качества также претендовал зеленый изумруд у национального алмаза знаний. Но, к сожалению, покинула позиции рейтинга из-за того, что разноцветная гирлянда на ней отключилась на полчаса в новогоднюю ночь.

НОВОГОДНИЙ АРТ-ЭКЗАМЕН ПО УЛИЦЕ КОХОВСКОЙ, 62 СДАЛИ «НА ОТЛИЧНО»

Новогодний стиль второй парадной – воплощение коллективных идей. Дизайнерами-декоратарами этого подъезда стали самые маленькие жильцы. Разноцветные гирлянды, развешанные по лестничной клетке, открытки-поздравления от руки и снежинки гуашью на окнах – все это их рук дело. Для взаимных поздравлений ребята смастерили даже корпоративный почтовый ящик.

НАСЫЩЕННЫЕ АФИШИ ПРЕДЛАГАЮТ МИНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ ПРОДОЛЖИТЬ ТОРЖЕСТВО

С такой рождественской программой театров, концертных залов и кинотеатров уж точно не соскучиться на каникулах. Спектакли, перформансы, кино и мультфильмы. В кассах – ажиотаж, за билетами – очереди. Репертуар – от классики до современности, выбор на любой вкус. Знаменитый «Щелкунчик», Приключения Тимона и Пумбы, киноленты «Новогодний почтальон» и «Чудеса на рождество», парад супергероев и Дворец Республики, как планета новогодних елок, где сорвать свою звезду желаний можно, став участником представления.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

С 4 января значительно меняется маршрут 139 автобуса. Теперь он пройдет по улицам Руссиянова, Филимонова и проспекту Независимости, минуя участок Руссиянова от улицы Никифорова до станции «Уручье-2». Также с сегодняшнего дня не курсируют автобусы №71 и 180.

ТИГРИЦА АЛИСА ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН ОХОТЫ НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ

Тигрица Алиса, проживающая в Минском зоопарке, с наступлением Нового года стала пользоваться особой популярностью. Даже в морозный день у клетки с символом 2010 года много восторженных гостей. Аппетит у амурской красавицы зверский. В ежедневное меню входит 8 килограммов говядины на косточке и сырые яйца. Но для соблюдения фигуры, тигрице иногда устраивают разгрузочные дни. 8-летняя хищница уже давно могла бы стать мамой и пополнить ряды полосатых обитателей зоопарка. Но, как оказалось, найти пару даже такой красавице, не просто. Амурский тигр – редкий хищник и к тому же занесён в Красную книгу. В Беларуси Алисе в женихи могли бы подойти всего два самца – один живет в Гродно, другой в Могилеве. Но спонсора на поездку для амурных дел пока не нашлось. В ожидании тигра Алиса позирует для фото и видеокамеры и изредка показывает характер.

Ольга Колмакова сотрудник Минского зоопарка:

– Стали больше интересоваться. Тем более это красивая, грациозная кошка. Несмотря на свой капризный характер, она терпеливо гуляла по вольеру, сидела в своей скале, позировала. Но если что-то не нравилось, собиралась и уходила к себе в домик.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В далеком 1894 столбик термометра опустился до 31 градуса. А вот 18 лет назад в Минске стояла аномально теплая погода – почти 6 градусов тепла. В 1999 Нацбанком Беларуси были введены в обращение памятные монеты «Минск»

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