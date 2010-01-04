Прямой эфир

А.Лукашенко: Не исключено, что финальный матч может состояться на новой площадке «Минск-Арены»

04 января 2010 19:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Минск на несколько дней стал неофициальной мировой столицей хоккея. Здесь открылся шестой Рождественский турнир на приз Президента Беларуси [16 фото]

В этом году за кубок турнира сразятся команды Беларуси, России, Канады, Германии, Словакии, Украины, Финляндии и Швейцарии. Ледовые поединки, это еще и шанс увидеть на льду легендарных в прошлом хоккеистов, чемпионов мира и Олимпийских игр.

Нашу страну по традиции представит хоккейная команда главы государства. Вот уже пять лет яркие финальные поединки, в которых встречаются команды России и Беларуси становятся настоящим украшением турнира. Четыре раза победа оставалась за командой Президента в 2007 году успех праздновали россияне.

Впрочем, впереди 14 поединков, несколько соревновательных дней, которые и определят финалистов этого турнира. Зрителям обещают массу положительных эмоций в атмосфере настоящего праздника хоккея. Президент не исключил возможности, что финал может состояться на льду «Минск-Арены».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Если у вас будет очень большое желание и на финальный матч придет много болельщиков, мы не исключаем, что он может состояться на новой площадке – «Минск-Арена». Самое главное, дорогие друзья, этот турнир является хорошим примером для всей планеты. Ведь спортсмены в своей спортивной жизни живут до 30 лет, редко кто до 35, в том числе и в хоккее. И что потом? Люди, привыкшие к огромному количеству зрителей, вдруг, в 30-35 лет оказываются без этого «допинга». Куда им деваться? Как заниматься любимой игрой, когда на смену приходят молодые? Подобные турниры, в которых участвуют вчерашние великие хоккеисты, футболисты, представители других видов спорта, дают пример того, что эти люди могут себя найти в любимом виде спорта еще много-много лет, они оказываются востребованными. И вы увидите, что вчерашние профессиональные хоккеисты, которые за это получали деньги, сегодня, занимаясь в рамках любительского спорта, прекрасно выглядят на площадке. Это заслуживает поощрения. И таким образом мы должны поступать по всем видам спорта, для того, чтобы не потерять талантливых и великих спортсменов. Они являются примером для всех нас, и особенно, для мальчишек, которых так много сегодня на трибунах, это радует, ведь они пришли не только посмотреть на увлекательное зрелище, но и поучиться у настоящих мастеров своего дела. Дорогие друзья, вы, конечно, понимаете, что в жизни каждого человека главное – это здоровье. А здоровье детей важнее, чем сама наша жизнь. Поэтому, давайте сделаем все, чтобы наши дети были здоровыми. И поверьте мне, самое главное, для того, что бы человек был здоров, что бы здоровы были наши дети – это спорт. Приобщайтесь к нему, занимайтесь спортом. Государство сделает все, для того, что бы вы могли себя на этом поприще реализовать. Начался новый год, я очень хочу, чтобы он у вас был счастливым. Поэтому доброго вам всем здоровья, счастья, благополучия в наступившем году. Объявляю шестой Рождественский международный турнир любителей хоккея на призы Президента страны открытым.

Открытие шестого Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Открытие шестого Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Открытие шестого Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Открытие шестого Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Открытие шестого Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Открытие шестого Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Открытие шестого Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Открытие шестого Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Открытие шестого Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Открытие шестого Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Первые игры Рождественского турнира состоялись сегодня днем. В группе «А», где выступает и белорусская сборная, украинцы взяли верх над словаками со счетом 7:6.

В квартете «В» статус фаворита подтвердила российская команда, которая разгромила финнов – 11:6.

На льду разворачиваются нешуточные баталии, все команды настроены на победу. Это неудивительно, ведь команды приехали настоящим звездным составом.

Матчи шестого Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Матчи шестого Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Матчи шестого Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Матчи шестого Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Матчи шестого Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Матчи шестого Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Вечером, дружина Президента Беларуси скрестила клюшки с командой Швейцарии. Итог противостояния – 10:3 (2:0, 5:1, 3:2) в пользу белорусской сборной.

# общество # Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
04 января 2010 18:41

Амурской тигрице ищут пару

04 января 2010 18:39

Все желающие могут поучаствовать в пересчете птиц в Беларуси

04 января 2010 18:36

За новогодние праздники центральные катки Минска заработали около 30 миллионов рублей