А.Лукашенко: Не исключено, что финальный матч может состояться на новой площадке «Минск-Арены»

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Минск на несколько дней стал неофициальной мировой столицей хоккея. Здесь открылся шестой Рождественский турнир на приз Президента Беларуси

В этом году за кубок турнира сразятся команды Беларуси, России, Канады, Германии, Словакии, Украины, Финляндии и Швейцарии. Ледовые поединки, это еще и шанс увидеть на льду легендарных в прошлом хоккеистов, чемпионов мира и Олимпийских игр.

Нашу страну по традиции представит хоккейная команда главы государства. Вот уже пять лет яркие финальные поединки, в которых встречаются команды России и Беларуси становятся настоящим украшением турнира. Четыре раза победа оставалась за командой Президента в 2007 году успех праздновали россияне.

Впрочем, впереди 14 поединков, несколько соревновательных дней, которые и определят финалистов этого турнира. Зрителям обещают массу положительных эмоций в атмосфере настоящего праздника хоккея. Президент не исключил возможности, что финал может состояться на льду «Минск-Арены».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Если у вас будет очень большое желание и на финальный матч придет много болельщиков, мы не исключаем, что он может состояться на новой площадке – «Минск-Арена». Самое главное, дорогие друзья, этот турнир является хорошим примером для всей планеты. Ведь спортсмены в своей спортивной жизни живут до 30 лет, редко кто до 35, в том числе и в хоккее. И что потом? Люди, привыкшие к огромному количеству зрителей, вдруг, в 30-35 лет оказываются без этого «допинга». Куда им деваться? Как заниматься любимой игрой, когда на смену приходят молодые? Подобные турниры, в которых участвуют вчерашние великие хоккеисты, футболисты, представители других видов спорта, дают пример того, что эти люди могут себя найти в любимом виде спорта еще много-много лет, они оказываются востребованными. И вы увидите, что вчерашние профессиональные хоккеисты, которые за это получали деньги, сегодня, занимаясь в рамках любительского спорта, прекрасно выглядят на площадке. Это заслуживает поощрения. И таким образом мы должны поступать по всем видам спорта, для того, чтобы не потерять талантливых и великих спортсменов. Они являются примером для всех нас, и особенно, для мальчишек, которых так много сегодня на трибунах, это радует, ведь они пришли не только посмотреть на увлекательное зрелище, но и поучиться у настоящих мастеров своего дела. Дорогие друзья, вы, конечно, понимаете, что в жизни каждого человека главное – это здоровье. А здоровье детей важнее, чем сама наша жизнь. Поэтому, давайте сделаем все, чтобы наши дети были здоровыми. И поверьте мне, самое главное, для того, что бы человек был здоров, что бы здоровы были наши дети – это спорт. Приобщайтесь к нему, занимайтесь спортом. Государство сделает все, для того, что бы вы могли себя на этом поприще реализовать. Начался новый год, я очень хочу, чтобы он у вас был счастливым. Поэтому доброго вам всем здоровья, счастья, благополучия в наступившем году. Объявляю шестой Рождественский международный турнир любителей хоккея на призы Президента страны открытым.

Первые игры Рождественского турнира состоялись сегодня днем. В группе «А», где выступает и белорусская сборная, украинцы взяли верх над словаками со счетом 7:6.

В квартете «В» статус фаворита подтвердила российская команда, которая разгромила финнов – 11:6.

На льду разворачиваются нешуточные баталии, все команды настроены на победу. Это неудивительно, ведь команды приехали настоящим звездным составом.

Вечером, дружина Президента Беларуси скрестила клюшки с командой Швейцарии. Итог противостояния – 10:3 (2:0, 5:1, 3:2) в пользу белорусской сборной.