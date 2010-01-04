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Амурской тигрице ищут пару

04 января 2010 18:41
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Амурская тигрица, обитающая в Минском зоопарке, в эти дни на пике популярности. Даже в морозный день у клетки с символом 2010 немало посетителей.Восьмилетняя тигрица Алиса уже давно могла бы дать потомство. Но найти ей пару не так-то просто. Амурский тигр – редкий хищник, и к тому же занесен в Красную книгу. В Беларуси всего два самца – один живет в Гродно, другой – в Могилеве. Спонсора на поездку для амурных дел пока не нашлось. Алиса в гордом одиночестве позирует перед фото- и видеокамерами и изредка демонстрирует характер.
# общество

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