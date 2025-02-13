ЧП во Франции – 12 человек пострадали при сильном взрыве в Гренобле

Чрезвычайное происшествие во Франции. 12 человек пострадали при сильном взрыве в Гренобле. Там в одном из кафе сработало неизвестное устройство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, еще один – в критическом. Само здание разрушено. Полиция разыскивает подозреваемого, который, как предполагается, бросил в зал с посетителями гранату. По рассказам очевидцев, злоумышленник имел при себе автомат, но не воспользовался оружием. В прокуратуре произошедшее не считают терактом. По версии следствия, ЧП носит криминальный характер и связано с наркоторговлей. На место преступления прибыл министр МВД Франции.