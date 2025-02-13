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ЧП во Франции – 12 человек пострадали при сильном взрыве в Гренобле

13 февраля 2025 08:32
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Чрезвычайное происшествие во Франции. 12 человек пострадали при сильном взрыве в Гренобле. Там в одном из кафе сработало неизвестное устройство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП во Франции – 12 человек пострадали при сильном взрыве в Гренобле-2

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, еще один – в критическом. Само здание разрушено. Полиция разыскивает подозреваемого, который, как предполагается, бросил в зал с посетителями гранату. По рассказам очевидцев, злоумышленник имел при себе автомат, но не воспользовался оружием. В прокуратуре произошедшее не считают терактом. По версии следствия, ЧП носит криминальный характер и связано с наркоторговлей. На место преступления прибыл министр МВД Франции.

# ЧП

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