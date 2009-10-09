Шотландские скауты дадут уроки английского учащимся гомельских гимназий

В свою очередь гомельские ребята в течение недели будут учить шотландцев говорить по-русски.

Взаимно обучающий момент в плане пребывания гостей на Гомельщине оговорили на встрече заместитель председателя Гомельского горисполкома Сергей Порошин и руководитель группы скаутов, член общественной организации «Друзья Гомеля» Чарльз Лоув.

Делегация скаутов и их сопровождающих из шотландского города Абердин находится в Гомеле с 7 по 14 октября. На эти дни запланированы встречи с учащимися и педагогами гимназий №№10, 71, средней общеобразовательной школы №60 города Гомеля, студентами и преподавателями факультета иностранных языков Гомельского госуниверситета, воспитанниками социального приюта. Дружественный визит также предполагает экскурсии в музеи и на предприятия города, посещение спортивных объектов (стадионов, Ледового дворца, конно-спортивной школы, картодрома), а также библиотеки, городских рынков и магазинов, передает корреспондент БЕЛТА.