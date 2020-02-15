Сходите в бассейн и съешьте апельсин. Как ещё подбодрить себя в пасмурную погоду

Сезонная депрессия. До календарной весны осталось всего две недели, а настроение катится под откос. Который день белорусы видят за окном пасмурную погоду. По статистике, в Беларуси 175 дней в году проходят под серым небом, рассказали в программе «Плюс-минус» . Как дотянуть до весны и не раскиснуть? Ищем ответ с психологом.

Марина Прохорова, психолог:

Важно позаботиться о себе в этот период. Обеспечить себя достаточным количеством отдыха, расслабления и такого качественного развлечения. Короткий солнечный день, поэтому обязательно важно пользоваться дневными часами, чтобы периодически прогуливаться. У человека есть обеденное время и им не нужно пренебрегать. В это время можно пройтись, сходить в кафе, а не просто посидеть на рабочем месте и быстренько перекусить.

Посещать релаксационные центры, СПА, бассейны – вода также способствует большему расслаблению и человек психологически приходит в баланс, в норму. Важно просто создавать себе хорошее настроение, то есть ходить на какие-то концерты, выставки, созерцать нечто прекрасное. Выбирать более яркую одежду. Потому что часто человек словно сливается со своей окружающей средой и выбирает какие-то серые, мрачные оттенки, чёрная одежда, что-то такое функциональное.

Вы ещё лежите в постели – настроить себя на то, что меня сегодня ждёт самый прекрасный день, я чувствую себя прекрасно и великолепно. И сегодня мне удастся всё, что я запланировала, даже больше. Бороться с негативным мышлением и пытаться строить положительные мыслеобразы. Аффирмации, установки – они работают, безусловно. Не забывать про своё здоровье: те же витаминчики, здоровое питание, цитрусовых побольше. И всё будет прекрасно.