Сходить в музей не выходя из дома: интернет-экскурсии по истории Старых Дорог

Новости Беларуси. Посетить Стародорожский историко-этнографический музей теперь можно, даже не выходя из дома. Для тех, кто хочет ознакомиться с экспозицией,

работает виртуальная экскурсия.

В интернете разместили фотографии самых интересных экспонатов и кратко, но содержательно рассказали о них.

Все же полноценного поход в музей онлайн-путешествие не заменит.

Тем не менее, с помощью виртуальной экскурсии можно больше узнать об истории Старых Дорог и внести город в свой туристический маршрут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Сидорок, научный сотрудник Стародорожского историко-этнографического музея:

В наше время без интернета – никуда. Для того, чтобы люди знали свой край, знали своё прошлое и пытались почерпнуть для себя что-то новое. Наш музей – уникальный.

У нас представлены две постоянные экспозиции. Первая называется «История дорог и почтовой службы», здесь мы воссоздали почтовую станцию начала ХХ века. Второй зал называется «Материальная и духовная культура и быт белоруса-сакуна», в нём мы воссоздали селянскую хату начала ХХ века с её неповторимыми экспонатами.