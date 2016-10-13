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Сходить в музей не выходя из дома: интернет-экскурсии по истории Старых Дорог

13 октября 2016 14:56
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Новости Беларуси. Посетить Стародорожский историко-этнографический музей теперь можно, даже не выходя из дома. Для тех, кто хочет ознакомиться с экспозицией,

работает виртуальная экскурсия.

В интернете разместили фотографии самых интересных экспонатов и кратко, но содержательно рассказали о них.

Все же полноценного поход в музей онлайн-путешествие не заменит.

Тем не менее, с помощью виртуальной экскурсии можно больше узнать об истории Старых Дорог и внести город в свой туристический маршрут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Сидорок, научный сотрудник Стародорожского историко-этнографического музея:
В наше время без интернета – никуда. Для того, чтобы люди знали свой край, знали своё прошлое и пытались почерпнуть для себя что-то новое. Наш музей – уникальный.

У нас представлены две постоянные экспозиции. Первая называется «История дорог и почтовой службы», здесь мы воссоздали почтовую станцию начала ХХ века. Второй зал называется «Материальная и духовная культура и быт белоруса-сакуна», в нём мы воссоздали селянскую хату начала ХХ века с её неповторимыми экспонатами.

# Музеи

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