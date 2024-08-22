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Школьную форму теперь можно пошить индивидуально на ребёнка

22 августа 2024 12:27
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Теперь школьную форму можно пошить индивидуально под параметры ребенка. Фирменные магазины мультибрендовой сети концерна «Беллегпром» предлагают услугу создания моделей деловой одежды для школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьную форму теперь можно пошить индивидуально на ребёнка-2

Помимо этого, на полках широкий размерный ряд. Это позволяет найти каждому ребенку подходящий вариант. Если же нужного размера нет, родители могут сделать заказ прямо в магазине, избавив себя от лишних хлопот. Кроме того, в этом году в Минске запустили пилотный проект, в котором участвуют 20 школ. Учащиеся будут носить единую форму, созданную в рамках капсульных коллекций одного цвета. Предложено шесть элементов: юбка, брюки, бомбер, жилет, сарафан и жакет.

Светлана Нехлебова, начальник отдела маркетинга и торговли предприятия по производству одежды:
Размерных рядов тут достаточно много. Поэтому, если индивидуальные размеры ребенка, действительно можно обратиться, запишем это обращение. В основном у родителей и детей определенные модели пользуются большим спросом. Это соответственно широкие брюки-палаццо и юбка в складку.

В этом году «Беллегпром» выпустил около миллиона изделий, обновив ассортимент на 70 %. В модельном ряду 300 новинок.

# Подготовка к школе

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