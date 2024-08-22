Школьную форму теперь можно пошить индивидуально на ребёнка

Теперь школьную форму можно пошить индивидуально под параметры ребенка. Фирменные магазины мультибрендовой сети концерна «Беллегпром» предлагают услугу создания моделей деловой одежды для школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо этого, на полках широкий размерный ряд. Это позволяет найти каждому ребенку подходящий вариант. Если же нужного размера нет, родители могут сделать заказ прямо в магазине, избавив себя от лишних хлопот. Кроме того, в этом году в Минске запустили пилотный проект, в котором участвуют 20 школ. Учащиеся будут носить единую форму, созданную в рамках капсульных коллекций одного цвета. Предложено шесть элементов: юбка, брюки, бомбер, жилет, сарафан и жакет.

Светлана Нехлебова, начальник отдела маркетинга и торговли предприятия по производству одежды:

Размерных рядов тут достаточно много. Поэтому, если индивидуальные размеры ребенка, действительно можно обратиться, запишем это обращение. В основном у родителей и детей определенные модели пользуются большим спросом. Это соответственно широкие брюки-палаццо и юбка в складку.

В этом году «Беллегпром» выпустил около миллиона изделий, обновив ассортимент на 70 %. В модельном ряду 300 новинок.