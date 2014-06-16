Школьники Минской области стали победителями 8 Международного конкурса «Математика и проектирование»

Новости Беларуси. Школьники Минщины стали победителями 8 Международного конкурса «Математика и проектирование». В интеллектуальном соревновании в Москве участвовало почти 300 юношей и девушек из России, Беларуси, Казахстана и Болгарии.Юные ученые защищали свои проекты по геометрии, пытались соединить математику с искусством, и презентовали электронные журналы.

Параллельно проводился конкурс авторских методических разработок учителей. Белорусский делегация принимала участие в престижном соревновании не впервые. В копилке команды четыре награды, при том их получили исключительно представители Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.