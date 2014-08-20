Школа выживания от скаутов Игоря Костевича, Яны Михновец, Виталия Бахмата и Софьи Грицкевич

С́каутское движение (англ. Scouting) — всемирное юношеское движение, занимающиеся физическим, духовным и умственным развитием молодых людей так, чтобы молодёжь могла занять конструктивное место в обществе. Это достигается неформальным образованием с акцентом на практические действия на открытом воздухе, называемым скаутским методом. Слово скаут (англ. scout) переводится с английского, как разведчик. Поэтому скаутинг также иногда называется разведчеством. Гости программы «УТРО» на СТВ - председатель координационного совета Белорусской республиканской скаутской ассоциации, старший скаут-мастер - Игорь Костевич, скаут Софья Грицкевич и скауты-лидеры Яна Михновец и Виталий Бахмат.

Что такое «скауты»? Как давно это движение появилось? Насколько оно развито в Беларуси?

Игорь Костевич, председатель координационного совета Белорусской республиканской скаутской ассоциации, старший скаут-мастер:

Первые отряды появились с 6 января 1988 года. Скаут - это разведчик. Дело в том, что мы живем на природе, и скаутское движение в основном и основывается на этой связи: человек и природа. Дети, начиная с 6 лет учатся по «книге выживания», которую еще называют «Маугли».

Чем занимаются скауты? Как проходит ваше времяпровождение?

Яна Михновец, скаут-лидер:

В первую очередь мы обеспечиваем себе проживание. Колем дрова. Привозим воду. И учим детей как это делать правильно, без травматизма. Дети всегда могут подойти к скауту-лидеру с какими-то вопросами, потому что на нем лежит основная ответственность. Мы делимся своим опытом, который есть у нас в жизни. То, что мы умеем, делаем, - мы учимся этому на опыте. Собственно для этого и существует скаутский лагерь. Кроме того у нас различные мероприятия, скаутские игры. У каждой скаутской игры есть своя цель и своя задача. Например, сейчас мы только приехали в скаутский лагерь, а дети уже строят корабль: они повесили туда парус, сделали мачту, которая выходит на речку…

Есть международные скаутские лагеря, в которых вы также участвуете. Расскажите об этом…

Виталий Бахмат, скаут-лидер:

Я совсем недавно вернулся из поездки в Южную Корею. Там проходил слет скаутов со всего мира Джамбори. В таких поездках для нас очень важен обмен опытом, потому что ты смотришь как это делается у тебя и приносишь все это в другую организацию. Меняется свое мировоззрение. Также и в духовном плане. Потому что там присутствует буддизм. У них свои традиции, костюмы.

Софья Грицкевич, скаут:

Я впервые узнала про Казахстан и мне предложили туда поехать. Согласилась. Было интересно съездить и увидеть. Там же совсем другая природа - степи. Там нет таких лесов, как у нас. Холодно даже. В Казахстане я проходила что-то вроде как евразийское Джамбори. Это слет таких стран как Китай, Англия, Украина, Россия… Было интересно познакомится с традициями, поближе узнать своих «братьев» из разных стран, потренироваться в английском языке. Было множество игр, проходили квесты, на которых я даже для себя приобрела что-то новое.

Для чего это нужно? Какие цели и какие навыки у вас существуют , которые вам помогают в жизни, либо могут

Виталий Бахмат, скаут-лидер:

Скаутинг создавался изначально как воспитание личности и нравственности. И это также физическое развитие. Но по сути скаутинг является «школой жизни», из которой ты что-то выносишь для себя.

Легко ли быть верными своим принципам?

Виталий Бахмат, скаут-лидер:

У нас есть десять законов, которые мы стремимся выполнять.