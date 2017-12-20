Шедевры классики от Президентского оркестра: как поздравляли 2-миллионного интернет-пассажира БелЖД

Новости Беларуси. Двухмиллионного интернет-пассажира белорусской железной дороги чествовали 20 декабря в Минске. Юбилейный билет купил Илья Кашпур из Борисова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В подарок он получил годовой сертификат на бесплатное пользование залом повышенной комфортности, а также фирменные часы.



Илья Кашпур, интернет-пассажир:

Я сразу не поверил, я думал, это розыгрыш друзей, потому что покупал на рабочем месте, думал, что коллеги меня разыграли. Белорусской железной дорогой я пользуюсь с детства, о ней самые теплые воспоминания.

Александр Захаревич, начальник пассажирской службы Белорусской железной дороги:

Все функции, которые сегодня производятся с обычным бумажным проездным документам, мы внедряем для электронного проездного документа. В текущем году мы внедрили возврат проездного документа, остановку пути следования прерывания поездки.