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Шедевры классики от Президентского оркестра: как поздравляли 2-миллионного интернет-пассажира БелЖД

20 декабря 2017 16:23
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Новости Беларуси. Двухмиллионного интернет-пассажира белорусской железной дороги чествовали 20 декабря в Минске. Юбилейный билет купил Илья Кашпур из Борисова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шедевры классики от Президентского оркестра: как поздравляли 2-миллионного интернет-пассажира БелЖД-1

В подарок он получил годовой сертификат на бесплатное пользование залом повышенной комфортности, а также фирменные часы.

Илья Кашпур, интернет-пассажир:
Я сразу не поверил, я думал, это розыгрыш друзей, потому что покупал на рабочем месте, думал, что коллеги меня разыграли. Белорусской железной дорогой я пользуюсь с детства, о ней самые теплые воспоминания.

Шедевры классики от Президентского оркестра: как поздравляли 2-миллионного интернет-пассажира БелЖД-4

Александр Захаревич, начальник пассажирской службы Белорусской железной дороги:
Все функции, которые сегодня производятся с обычным бумажным проездным документам, мы внедряем для электронного проездного документа. В текущем году мы внедрили возврат проездного документа, остановку пути следования прерывания поездки.

Шедевры классики от Президентского оркестра: как поздравляли 2-миллионного интернет-пассажира БелЖД-7

Вручение сертификата совместили с празднованием 155-летия Белорусской железной дороги. Свои поздравления по этому случаю, весьма необычным способом озвучил Президентский оркестр Беларуси. Привычный концертный зал музыканты сменили на зал ожидания ж/д вокзала. В исполнении коллектива звучали лучшие произведения мировой классики.

# общество # Фотофакт # Белорусская железная дорога # Александр Захаревич # Илья Кашпур

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