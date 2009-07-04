Сетевые рекламные агентства не хотят, чтобы их регулировало государство

Американские сетевые рекламные агентства предлагают создать принципы саморегулирования, чтобы минимизировать участие государства в своих делах.

В частности, они предложили проводить обучение потребителей, полностью раскрывать критерии информации, которую они собирают об интернет-пользователях, а также обеспечить защиту детей и конфиденциальной информации от распространения.

Рекламисты предлагают создать иконку и фразу, которая будет размещена на всех сайтах. Кликнув на нее, пользователь сможет узнать, что за информация собирается агентствами и, возможно, отказаться от сбора сведений о себе.

О пользователях будут собираться следующие сведения: номера счетов, номера персональных карт социального страхования, предписания фармацевтов и история болезни.

Представители рекламной индустрии также создадут веб-сайт, на котором будет объяснено, как зарабатываются деньги в интернете. Дело в том, что часть бесплатных сервисов является возможной из-за сбора информации о пользователях.

Все эти изменения могут вступить в силу в начале 2010 года.

Lenta.ru