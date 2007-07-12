Вузы второго потока открыли двери

В Беларуси сегодня начался прием документов в вузы второго потока.

В нынешнем году абитуриенты могут подать документы для поступления до 29 июля (на военные факультеты - до 26). Для участия в конкурсе на заочную и вечернюю формы бюджета прием продлиться до 7 августа. На условиях оплаты - до 9 августа.

Вступительные испытания пройдут с 31 июля по 4 августа. Как отмечают специалисты, в нынешнем году самый большой наплыв абитуриентов ожидается на специальности "международные отношения", "дизайн" и "информационные технологии".



Ждут своих учащихся и средние специальные учебные заведения. В этом году в столичные училища и профессиональные лицеи придут более 8 тысяч юношей и девушек. Большинство - на базе 9 классов. Причем, с каждым годом сюда поступает все больше абитуриентов с высоким средним баллом аттестата.

Выпускники смогут подать документы в ПТУ до 20 июля, в колледжи и профессиональные лицеи - до 20 августа. Среди самых востребованных профессий - строители. В этом году на эту специальность поступит на 337 человек больше, чем в прошлом. Также у молодежи популярны профессии автослесаря, парикмахера и оператора связи.

