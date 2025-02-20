Сергей Хоменко встретился с трудовым коллективом Несвижского завода детского питания

Экономическая стабильность по нынешним планетарным меркам дня многих стран и регионов в большом дефиците. А мир, учитывая количество горячих точек, – безусловно главная ценность. У белорусов есть и то, и другое. И это, пожалуй, особенность белорусского пути развития. О национальных ценностях, которые определяют жизнь каждого, 20 февраля говорили на одном из предприятий в Несвиже, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С трудовым коллективом завода детского питания пообщался заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко. Речь шла и об исторической памяти. Сегодня ее приходится защищать и единственное эффективное оружие – громкая правда. Особенно в период, когда у наших соседей исторические факты пытаются подменить домыслами и откровенной ложью. Еще одна тема диалога – феномен социального государства в Беларуси. Справедливость, честность и человечность – вот главные принципы нашей политики.