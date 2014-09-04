Сергей Буян, обладатель большой «Хрустальной совы», лучший игрок 2010 года игры «Что? Где? Когда?» на СТВ

В студии программы «УТРО» на СТВ - человек, который знает всё, или почти всё - обладатель большой «Хрустальной совы», психолог, лучший игрок 2010 года в белорусской версии игры «Что? Где? Когда?» - Сергей Буян, директор ОО «Белорусская лига интеллектуальных команд».

4 сентября 1975 года первый раз в эфир вышла культовая программа «Что? Где? Когда?». Сергей, откуда появился интерес к этой игре?

Сергей Буян,обладатель большой «Хрустальной совы», психолог, лучший игрок 2010 года:

Он появился в школе. В третьем классе. Мне очень нравился просмотр программы «Что? Где? Когда?». Был и являюсь ярым поклонником. В шестом классе узнал, что в Минском дворце детей и молодёжи организовывается кружок, где будут тренироваться и заниматься именно этим. Пошёл туда заниматься и с того времени занимаюсь и занимаюсь…

Игра «Что? Где? Когда?» очень популярна в СНГ и даже за рубежом. Вы директор Белорусской лиги интеллектуальных команд. В Беларуси есть лига?

Сергей Буян,обладатель большой «Хрустальной совы», психолог, лучший игрок 2010 года:

Да. Она существует. Она активно развивается у нас. Есть школьное движение, студенческое, взрослое. Это очень большое собрание людей, которое занимается «Что? Где? Когда?», организовывают турниры, участвуют в турнирах, представляют нашу страну в международных мероприятиях. Наши белорусские студенты уже дважды чемпионы Европы по игре «Что? Где? Когда?». Эта игра очень популярная на постсоветском пространстве, потому что есть версии в Грузии, Армении, на Украине. И даже совсем недавно США тоже купили лицензию на проведение данной передачи.

Это очень неожиданный момент, когда США покупают лицензию на телевизионный продукт, потому что США очень далеко шагнули, в связи с развитием новейших современных технологий. Тем не менее, игра «Что? Где? Когда?» может, как и «КВН» похвастаться советским прошлым.

Сергей Буян:

Да, «Что? Где? Когда?» - это абсолютно советская игра. И то, что появился интерес на Западе, говорит о том, что он довольно популярен и перспективен.

Как начиналась первая игра?

Сергей Буян:

Самые первые съёмки - соревновались две команды: игроки против телезрителей. И с первых съёмок стала символом живая сова. Как память об этой сове, хрустальная сова стала призом в игре «Что? Где? Когда?».

С какого возраста можно начинать игру «Что? Где? Когда?»?

Сергей Буян:

Самый молодой участник… У нас есть команда - дети, которые занимаются с четвертого класса и дальше практически во всех областных центрах во многих районах есть клубы, которые приглашают детей заниматься . Активно развиваемся!

Какие этапы подготовки игроков? Есть ли какие-то тренировки?

Сергей Буян:

Тренировка - это как правило 2,5 часа работы. Приходит команда. Сначала она разминается. Это конкурсы полегче: на сообразительность, индивидуальные конкурсы, затем происходит основной блок - игра «Что? Где? Когда?». Затем - «разбор полётов»: команде указывается, какие ошибки она совершила, где можно было сделать по-другому и так со временем появляется класс игры.

Как выглядит разминка?

Сергей Буян:

Это лёгкие вопросы на сообразительность. Не мало важно и развитие интуиции. К примеру, мы берём слово из словаря и предлагаем игрокам подумать вариацию его определения. Из всех предложенных вариантов находим более точное и правильное.

Есть мнение, что женская логика срабатывает лучше мужской. Интуиция бесспорно нужна. Есть правило: первая мысль обязательно должна быть высказана, она в большинстве случаев оказывается правильной.

Есть ли какие-то специальные продукты для улучшения мозговой активности?

Сергей Буян:

Шоколад - это уникальное вещество. Сахар и глюкоза - то, что нужно! Ни в коем случае не мясные продукты, потому что, когда желудок переполнен, думать не хочется. Лучше немного голода и шоколад!

За 40 лет все вопросы уже «перезадавали». Как появляются вопросы?

Сергей Буян:

В игре участвует только 12 вопросов, поэтому из 3-5 мешков писем, которые присылают, отобрать самые лучшие можно. По поводу того, что все уже «переиграно»… Жизнь так удивительна, что всегда попадается какая-то новая картина, произведение, фильм, реклама… Можно всегда задать очень интересный и правильный вопрос.

Были ли какие-то смешные и необычные случаи?

Сергей Буян:

Я помню вопрос про кролика. В Беларуси наши предки сажали кролика на определённую высоту. Вопрос: для чего они это делали? Правильный вопрос: кролик очень боялся высоты, нервничал, его готовили к убою, таким образом… Сложно ли получить «Хрустальную сову»?

Сергей Буян:

Да, сложно. Но без своей команды я бы не справился. С каждым годом телезрители присылают вопросы всё «заковырестее» и «заковырестее»…