Сергеенко: «Наши дети» – это визитная карточка нашего социально ориентированного государства

Возможность подарить новогоднее чудо и исполнить мечты тех, кто особенно нуждается в поддержке. Самый душевный проект «Наши дети» продолжает радовать маленьких белорусов. С каждым годом к инициативе присоединяется все больше руководителей ведомств, представителей различных предприятий и общественных деятелей, объединяясь ради одной цели. Сегодня инициативу поддержали парламентарии. Они посетили Молодечненскую специальную школу-интернат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году учреждение отмечает 60-летие образования. Здесь обучаются около 90 детей, из которых треть – дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. Среди выпускников школы-интерната есть призеры Паралимпийских игр и победители различных музыкальных конкурсов. Сегодня для ребят новогоднее представление. И куда же без сладких угощений и подарков. Школе же вручили сертификат на приобретение умного логопедического зеркала. Это значительно облегчит учебный процесс.

Дарья Кужевик, учащаяся Молодечненской специальной школы-интерната:

Костюм долго выбирала. Фрилен – это персонаж из аниме. Это красиво, новогоднее настроение.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

«Наши дети» – это визитная карточка нашего социально ориентированного государства, это свидетельство заботы о детях. И я бы сказал, что сегодня это своеобразный уникальный мост связи поколений. Когда видишь сегодня радостные лица детей, когда видишь радостные лица педагогов, которые отдают здесь все свои силы, всю свою душу, понимаешь, что мы, взрослые, руководители, общественники, правильно все делаем.

Вся забота и любовь – нашим детям. Инициатива главы государства уже почти три десятилетия дарит тепло и веру в чудо миллионам детских сердец.