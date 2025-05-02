Сенаторы одобрили законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы в ВОВ

Докладчиком на заседании сессии по этому вопросу выступил министр внутренних дел. Иван Кубраков рассказал подробнее о новеллах законопроекта. Предлагается заменить наказание в виде лишения свободы более мягким к ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста. Таковых 11 человек. Сократить срок наказания на один год женщинам и одиноким мужчинам, имеющим детей, а также лицам, совершившим преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Более 2 000 человек коснется амнистия, именно которые судимы за наркотики. Амнистия будет применена только к тем лицам, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности. Я хочу сказать, что мы все проанализировали, массового выхода на свободу лиц, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, не будет, потому что всего лишь на один год только сокращается. Ну и я уверен, что это оценят не только те люди, которые находятся в местах лишения свободы, но и родители, которые многочисленно приходили на приемы. И мы им всем объяснили, что если человек сделал ошибку, государство всегда дает возможность исправиться. И я надеюсь, что этот акт гуманизма граждане нашей страны оценят.