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Семен Шапиро провел очередную прямую линию: горячая тема – земельные споры

06 июня 2016 14:51
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Новости  Беларуси. Семен Шапиро провел очередную прямую линию для жителей столичного региона. Напрямую к губернатору за час смогли обратиться более 10 человек.

Диапазон вопросов широкий: от работы коммунальных служб и своевременного вывоза мусора до приватизации жилья и благоустройства. В частности, жительница Копыльского района просила помочь в скорейшем асфальтированию одной из деревенских дорог.

Еще одна горячая тема – земельные споры. Жительница Жодино попросила Семена Шапиро выделить ей дополнительную сотку земли для удобного подъезда к своему жилищу. Якобы с соответствующим решением медлят местные власти. Однако председатель облисполкома поручил еще раз изучить ситуацию, чтобы не пострадали интересы других людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Прием граждан # Семен Шапиро

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