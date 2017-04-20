Прямой эфир

Семен Шапиро поручил изучить возможности установки поквартирных счетчиков в общежитиях

20 апреля 2017 15:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро провел прием граждан в Смолевичском районе.

10 человек пришли на встречу с губернатором.

Среди традиционных вопросов – квартирный, благоустройство и ремонт дорог. Между тем, во время беседы с жителями глава области поручил изучить возможность установки поквартирных счетчиков в общежитиях. Сегодня при оплате коммунальных услуг используют показатели общего на все общежитие счетчика.

Поквартирный учет должен подтолкнуть к экономии и положительно отразиться на коммунальных счетах.

Подробности в сюжете в программы «Минщина» на СТВ.

# общество # Семен Шапиро # Фотофакт # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства

Другие новости рубрики

Все новости
От двухуровневых дворов до новых районов. Утверждена новая редакция генплана развития Могилева
20 апреля 2017 13:41

От двухуровневых дворов до новых районов. Утверждена новая редакция генплана развития Могилева

Социсследование: около 30% молодых белорусов находят работу в течение месяца
20 апреля 2017 13:28

Социсследование: около 30% молодых белорусов находят работу в течение месяца

Белорусская железная дорога рассчитывает на увеличение потока грузов из Китая
20 апреля 2017 10:38

Белорусская железная дорога рассчитывает на увеличение потока грузов из Китая