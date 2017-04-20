Семен Шапиро поручил изучить возможности установки поквартирных счетчиков в общежитиях

Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро провел прием граждан в Смолевичском районе.

10 человек пришли на встречу с губернатором.

Среди традиционных вопросов – квартирный, благоустройство и ремонт дорог. Между тем, во время беседы с жителями глава области поручил изучить возможность установки поквартирных счетчиков в общежитиях. Сегодня при оплате коммунальных услуг используют показатели общего на все общежитие счетчика.

Поквартирный учет должен подтолкнуть к экономии и положительно отразиться на коммунальных счетах.

Подробности в сюжете в программы «Минщина» на СТВ.