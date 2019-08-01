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Семейный капитал разрешат использовать досрочно для строительства жилья

01 августа 2019 14:09
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Новости Беларуси. Сейчас многодетные семьи могут взять льготный кредит из расчета 20 квадратных метров на человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семейный капитал разрешат использовать досрочно для строительства жилья-1

Но если площадь квартиры больше, то разницу можно будет оплатить с помощью семейного капитала. Раньше «разморозить» капитал до того, как ребенку исполнится 18, можно было только на платные медицинские услуги.

Семейный капитал разрешат использовать досрочно для строительства жилья-4

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:
На учете на 1 января 2019 года состояло немногим более чем 37 тысяч многодетных семей. Мы собираемся за два года обеспечить всех те семьи, которые состоят на учете более года. Более года не должно быть, должны быть семьи, которые встали на учет и в течение года были направлены.

Семейный капитал разрешат использовать досрочно для строительства жилья-7

Также в Минстройархитектуры сообщили, что практически готов проект указа об ипотеке. Изначально при его обсуждении возникло немало вопросов, однако точки соприкосновения удалось найти. Уже в ближайшее время документ направят на рассмотрение главе государства.

Семейный капитал разрешат использовать досрочно для строительства жилья-10

Кроме того, подготовлен проект указа о строительных сбережениях. С внедрением этой системы у белорусов появится еще одна возможность быстро обзавестись жильем.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Авраменко # Фотофакт

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